En 15 días le robaron cuatro veces a un merendero: "Les están robando a los chicos"

El merendero "Sonrisas para un Niño" fue blanco de un nuevo robo este fin de semana, el cuarto en quince días: en esta oportunidad, delincuentes arrancaron una ventana y se llevaron mercadería, vajilla y ropa. Si bien la Policía recuperó parte de lo robado, lo cierto es que lo que se llevaron fue mucho más.

El primer hecho había tenido lugar el domingo 29 de agosto, cuando los ladrones abrieron una ventana de un pequeño depósito, que es un antiguo baño, en donde guardaban vajilla que no se utilizaba, debido a que por las restricciones por la pandemia no estaban recibiendo niños en el lugar, y algo de mercadería.

"Habíamos recibido una donación importante de Red Solidaria. Esa noche abrieron esa ventana y con un gancho fueron sacando las cosas. Lo que se pudieron llevar, se lo llevaron, porque estaba en una estantería alta, y lo que no se pudieron llevar lo tiraron al piso. Provocaron un desastre bárbaro", recordó Norma Vocos, referente del espacio solidario. La mujer aseguró que hizo la denuncia y que la Policía fue a lugar y se llevó el gancho.

Pero a los dos días, los malvivientes volvieron a atacar: "Cerré esa ventana, le soldé una reja del lado de adentro, y entraron por la casa del merendero. Tengo una ventana grande, con rejas, entonces empujaron la ventana, la rompieron y con un gancho igual al otro volvieron a sustraer cosas como ropa que habíamos estado recibiendo a la que en vez de ponerla en el depósito, la pusimos donde nosotros cocinamos. Cerramos de nuevo esa ventana y volvimos a hacer la denuncia".

A los dos días, los ladrones volvieron a ingresar al patio del merendero, esta vez desde el patio de otra casa, pero no pudieron llevarse nada porque no había nada en el lugar. Y finalmente, el sábado por la noche dieron el mayor golpe: sustrajeron la ventana y se llevaron gran parte de mercadería y una pava eléctrica.

Vocos se mostró muy dolida por lo ocurrido y manifestó que esta semana el merendero no abrirá sus puertas hasta tanto puedan arreglar los daños y recuperar mercadería: "Esta semana el merendero va a estar cerrado hasta que podamos arreglar todo lo que rompieron, vamos a cerrar la ventana, nos duele porque tenemos que cerrar con ladrillos, todo, completo. Aparte de pedir donaciones quiero decirle a la gente que ha entrado a robar que no tiene más nada para robar. Y que no me están robando a mí, les están robando a los chicos".

En el lugar se asiste a 130 niños con merienda y una comida principal los lunes, miércoles y viernes.