Otro grave asalto se registró este fin de semana en San Francisco, donde una joven fue víctima de un asalto en calle Suipacha y le robaron la motocicleta con la billetera.

Leonella Acosta contó a El Periódico que el hecho se registró el domingo a la madrugada cuando regresaba a su casa. Cabe remarcar que la Policía de San Francisco recuperó la moto este lunes tras tareas investigativas, sin embargo por el momento no habría detenidos dado que los ladrones lograron escapar.

"Volvía a casa como siempre trato de volver temprano para evitar esta cuestiones, eran aproximadamente las 1.55 cuando venía por la calle Suipacha en sentido de la calle y sentí un ruido raro (creo que fue la vibración del caño de escape de la moto por la velocidad que venían)

En ese momento miro por el espejo hacia atrás y tenía la moto de los asaltantes pegada a mi. No se donde salieron", sostuvo.

Al mismo tiempo, la joven añadió: "Sentí una presión en mis costillas y cuando miro hacia ellos tenía un revolver presionando mis costillas, no pude salir de eso. Eran 2 masculinos".

"Me paralice y baje la marcha, entendí que se trataba de un asalto, no me resistí, entregue la moto. Seguía con el arma pegada a mí", narró Leonella.

Luego, continuó con su relato: "Cuando bajo de mi moto Suipacha esquina Olmos, me seguían pidiendo más, en ese momento mientras les decía que tenia mis pertenencias abajo de la moto, sentí dos "click" como el revolver cargaba y el gatillo. No salió nada, quizás fue para asustarme o realmente no tenían balas. O quizás fueron otros ruidos. Estaba ida, no podía pensar".

"Inmediatamente les doy la espalda intentando correr y no podía, quise gritar y tampoco. Estaba muy asustada. Cuando le doy la espalda no se fueron rápido y pensé "me van a disparar". Gracias a dios no pasó", dijo.

Por último manifestó que a los pocos metros, por la calle Olmos vio a un grupo de personas a los que llegó como pudo porque no sentía las piernas del susto. "No dudaron en ayudarme, por cierto muy amables me contuvieron, y llamaron a la policía inmediatamente, por suerte la policía debo descartar que actuó inmediatamente. Estaba merodeando justo en esa zona", destacó la joven.

En este sentido, remarcó que "El ataque fue 1.55 aproximadamente y a las 2.01 se hizo la llamada a la policía y la Policía a las 2.10 aproximadamente llegó al domicilio con la moto rescatada. Su accionar es para agradecer y destacar", finalizó.