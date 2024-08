Una mujer de San Francisco fue víctima, en las últimas horas, de una estafa: delincuentes se hicieron pasar por asesores de la billetera virtual “Modo” y lograron vaciarle la cuenta. Las pérdidas, denunció, fueron de más de dos millones y medio de pesos.

La damnificada, que pidió reserva en su identidad, sostuvo que desea contar su caso para alertar a la población: “Nunca pensé que me iba a ocurrir a mí. Yo siempre veía que estafaban a las personas mayores, decía ‘cómo puede ser que se dejen embromar por llamadas telefónicas’ y me ocurrió a mí. Estoy con mucho miedo, desconfío de todo, tengo dudas de todo después de que me pasó esto, fue algo horrible".

La mujer explicó el ardid: “Yo tengo la aplicación ‘Modo’, la suelo utilizar muchísimas veces porque tiene sus beneficios. Me habían escrito previamente por un descuento que hacían del Banco Nación a los jubilados y me llamaron a la tarde al celular y respondí. Y como empecé a responder era como que el celular estaba cargado ya con todos mis datos de la cuenta del Banco Hipotecario. Se iban ampliando las transferencias, iba viendo cómo se me iba yendo el dinero de mi cuenta”.

“Me estafaron por dos millones seiscientos mil pesos. Lo que más me duele es que el banco no se hace cargo. Me llamaron con el logotipo de Modo. Me llamaron, parecía un llamado común al celular pero me dijeron de que es una llamada que la realizan a través de WhatsApp donde ellos tienen una cámara pero nosotros no la vemos", agregó.

La mujer aseguró que lo ocurrido, que incluyó la burla de los delincuentes, la obligó a iniciar tratamiento psicológico. “No puedo asumirlo, al margen del dinero que me han robado, siento impotencia. Ahora veremos con mi abogado qué se podrá hacer, porque no puede haber un desamparo así de parte de un banco”, lamentó.

Cómo funciona la estafa

WhatsApp vuelve a estar vinculada a una peligrosa estafa, donde los ciberdelincuentes, a través de videollamadas, acceden de manera remota a los celulares con el objetivo primordial de robarles la contraseña de su homebanking.

Si bien el método parece simple, también es sumamente ingenioso, ya que los estafadores se hacen pasar por un familiar, amigo o empresa legítima mediante un mensaje y convencen al usuario de llevar a cabo una videollamada.

En medio de la charla, los ciberdelincuentes usan algún tipo de excusa técnica y le pide a la persona que toque un botón de su propio teléfono. Tras ello, el estafador puede acceder a todos los datos personales y app del dispositivo.

Al darle click, el usuario está compartiendo su pantalla y, de esta manera, el estafador puede ver todas las acciones que se llevan a cabo en el celular, además de acceder a contraseñas, fotografías e información bancaria.

A partir de allí y con la información a su merced, el ciberdelincuente podría vaciar tus ahorros con transferencias e incluso solicitar préstamos a tu nombre, entre otras acciones desafortunadas.

Consejos para evitar la estafa en WhatsApp

Desconfiar de llamadas o mensajes de WhatsApp de números desconocidos: si llegás a recibir mensajes de números extraños, principalmente si tienen un código de área de otras zonas u otros países, y si especialmente te solicitan información personal, te hacen preguntas o invitan a realizar videollamadas, lo mejor es no interactuar, eliminar y bloquear el contacto inmediatamente.

Nunca compartir la pantalla con alguien que no conozcas y/o en quien no confíes plenamente: esta es la regla de oro para evitar este tipo de estafas. Si recibís una solicitud para compartir tu pantalla de un número desconocido o de alguien que dice conocerte, pero con quien no tuviste contacto en mucho tiempo, lo mejor es declinar la solicitud y verificar su identidad por otro medio.

Verificar la identidad de quien contacta: para confirmar que quien te llama es quien dice ser, podés llamarlo por teléfono o enviarle un menaje por redes sociales.

Compartir la información con amigos y familiares, especialmente quienes no estén al tanto de las últimas novedades tecnológicas.