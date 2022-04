Balearon la casa de una funcionaria municipal de Frontera

El frente de la casa de Julia Ríos, ex concejala y actual funcionaria en la Municipalidad de Frontera, fue blanco de un atentado por parte de delincuentes que, durante la mañana de este viernes, efectuaron varios disparos de arma de fuego para luego huir del lugar.

Afortunadamente, el hecho se registró a las 6 de hoy en Calle 60, mientras la mujer se encontraba acostada junta a su hija, por lo que no hubo heridos.

En la actualidad, la mujer se desempeña como asistente de la sub Secretaría de Gobierno y Políticas Sociales. Si bien la funcionaria no quiso dialogar con los medios, realizó un descargo en sus redes sociales y entre otras cosas manifestó: “No tengo miedo, tengo la conciencia bien tranquila, lo único que me preocupa es la seguridad y bien estar de mí hija y mi familia”, sostuvo.

Pero según contó, su vivienda recibió al menos seis impactos de bala. El hecho se encuentra siendo investigado por personal de la Agencia de Investigación Criminal de Frontera (AIC), bajo directivas del fiscal Nicolás Stegmayer.

En su cuenta de Facebook, Ríos publicó:

“En la mañana de hoy, cómo es de público conocimiento he sido víctima de un hecho de inseguridad, puntualmente hoy a las 6 am. han disparado proyectiles de balas contra el portón de mí domicilio. En ese momento yo me encontraba en mí domicilio junto a mí hija durmiendo, afortunadamente no hemos sufrido ningún daño más allá del susto.

He hecho la denuncia correspondiente ante las autoridades para la investigación y esclarecimiento de este hecho

Vivimos tiempos de mucha violencia social y estas son las consecuencias que terminan sufriendo inocentes, no tengo miedo, tengo la conciencia bien tranquila, lo único que me preocupa es la seguridad y bien estar de mí hija y mí familia.

Agradezco a todos los familiares, compañeros y amigos por su preocupación y quiero dejarles la tranquilidad de que estamos bien.

Solo espero el esclarecimiento de este hecho y que la justicia pueda condenar a los responsables.

Vivir en una sociedad segura no de debe ser cuestión de suerte, es un derecho”.