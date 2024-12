Una joven de 22 años fue asaltada a mano armada este lunes por la noche por delincuentes que le llevaron la moto y el celular. El hecho tuvo lugar cerca de las 22 en Antártida Argentina y Av. del Libertador (S).

Según contó a El Periódico, acompañaba a su hermano de 15 años que iba en bicicleta hasta su casa, por Antártida Argentina, cuando los delincuentes se le acercaron desde la Av. del Libertador (S).

“Me encierran, me empiezan a gritar que me baje de la moto. Como no reaccionaba, uno sacó el arma, me apuntaban a los pies y como tampoco reaccionaba me la subieron a la cabeza y me decían que me baje, que me iban a matar”, reflejó la mujer.

La joven contó que dos mujeres que estaban cerca quisieron ayudarla pero que los delincuentes también las amenazaron.

“Ahí me bajé de la moto y se las di, salieron hacia el este, fue una situación escalofriante la que vivimos mi hermanito y yo. Se quedaron con mi moto, mi celular, un Iphone, mi billetera con toda la documentación y con mi tranquilidad”, lamentó.

Además, agregó: “Fue un situación muy violenta y traumática para mi hermano y para mí”.

Para aportar información, se puede llamar al 3564 659609.