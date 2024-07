Un violento asalto a mano armada tuvo lugar anoche cuando dos hombres encapuchados sorprendieron a Diego Lescano (31) y a su hija de 13 años, cuando regresaban de hacer unas compras en barrio San Roque de Frontera. Tras amenazas y en medio de forcejeos, los delincuentes le robaron la motocicleta a la víctima, su único medio de transporte.

"Me estoy bajando de la moto y veo que tengo dos tipos atrás, los dos encapuchados y uno me dice ‘dame la llave y la moto’", relató el hombre a El Periódico.

El episodio ocurrió alrededor de las 20 en la esquina de Calle 11 y 94. La víctima intentó por todos los medios tratar de que no lo robaran, pero la situación se tornó más tensa cuando uno de los asaltantes apuntó con un arma al pecho de Lescano y lo amenazó con disparar. "Me lo repitió otra vez y me apuntaba con el arma al pecho y me amenazaba con que me iba a pegar un tiro. En un momento tuve miedo porque parecía que me iba a tirar", agregó.

Por fortuna para el hombre, su hija pudo resguardarse mientras los delincuentes se subieron a la Honda XR 150 cc color negra, modelo 2021 para escapar a toda velocidad del lugar.

"Hace tres años que vivo acá y nunca me pasó nada, no sé si fue al azar el robo que me vieron y me agarraron, pero el barrio está complicado", comentó el albañil, quien ahora se encuentra sin su principal medio de transporte para el trabajo.

El hombre contó que ya realizó la denuncia correspondiente a la Policía de Frontera, pero de todos modos se está moviendo para tratar de recuperar su moto.

Aquellas personas que tengan información pueden contactarse al 3564 33 7407.