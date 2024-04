El SUOEM alcanzó un aumento salarial: de cuánto fue

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) alcanzó un acuerdo salarial, aprobado por asamblea, para marzo y abril. La suba comprende un 17 por ciento para marzo y un 10 por ciento para abril.

Para hablar de este acuerdo, pero también para referirse al trabajo que los empleados municipales vienen llevando a cabo en materia de prevención de los casos de dengue, el titular del gremio Víctor Lescano y la secretaria de Capacitaciones Belén Lencina, brindaron una entrevista en La Mañana de El Periódico por FM 97.1.

“Hemos alcanzado en la suma remunerativa un 38 por ciento. Veníamos con un 7% adelantado pero logramos ahora un 17% para marzo y un 10% para abril. Vamos en línea con la inflación. Queremos resaltar que hoy, con la crisis económica que se está viviendo, esto ha recompuesto la situación en la economía de los trabajadores”, empezó Lescano.

Seguidamente, señaló además que se consiguió que trabajadores puedan pasar a planta permanente. “Queremos resaltar el acuerdo en estos tiempos donde hay trabajos perdidos y más en el ámbito público. El aumento es importante pero lograr conseguir que compañeros pasen a planta permanente y seguir legalizando a los trabajadores en este contexto económico, con las políticas que viene implementando el gobierno nacional que después se terminan bajando a las provincias y a los municipios, para nosotros es importantísimo”, manifestó.

Y añadió: “Nosotros tenemos la obligación discutir por todo. No tenemos actitudes egoístas ni nada por el estilo. Acá se beneficia el plan, el monotributista, el contratado, el de planta permanente, los jubilados. Algunos jubilados no están de acuerdo, pero nosotros debemos pensar entre todos porque el aumento si no lo plantea este sindicato no lo cobrarían ni los jubilados. Y los cargos políticos también”.

Dengue

Respecto a dengue, ambos apuntaron al trabajo que vienen haciendo los trabajadores municipales en torno a este tema. “Siempre estamos al pie del cañón, estamos haciendo todos los trabajadores municipales un gran labor para la ciudad como se hizo en su momento también en épocas de pandemia o en el temporal. Hay que empezar a darle mayor visibilidad y valor a los trabajadores municipales porque de verdad llevan adelante tareas en toda la ciudad”, reflejó Lencina.

Además, sumó: “En las cuadrillas que están cortando el césped también hubo compañeros enfermos, entonces eso también desestabiliza un poco la cantidad de trabajadores disponibles. El área de Salud y el área de Servicios, que son principalmente las que están hoy en mayor exposición, están haciendo todas las horas disponibles que puedan hacer. El fin de semana largo que fue el brote estuvieron haciendo 12 horas cada uno de los días”. Se ampliaron los horarios de atención. Más allá de una decisión política, esas decisiones políticas no son eficientes sin el apoyo y el trabajo de los compañeros y compañeras. Entonces como sindicato venimos haciendo esto de resaltar ese trabajo, porque creemos que es necesario también para que los vecinos y las vecinas comprendan que esto no se da por arte de magia, que hay compañeras y compañeros que están ahí".

Sobre el final, Lescano se refirió al contexto y pidió comprensión: “Estamos en una situación donde estamos desbordados y pareciera que no puede ser que la Municipalidad esté desbordada. Me gustaría que se piense que hoy la Municipalidad a donde la llaman por desmalezamiento va. No solamente hace los espacios públicos sino también tiene que hacer lotes que no hacen los mismos propietarios. Los compañeros, como uno dice, andan como los bomberos, de un lado para otro. La gente deberá comprender que el trabajador municipal hoy está en los momentos más difíciles, como fue la pandemia. Y con políticas de orden nacional que tampoco acompañan”.

“Nosotros somos parte de esta ciudad, también tenemos dengue, también pagamos los impuestos, nosotros también nos merecemos vivir bien y trabajamos para eso", cerró.