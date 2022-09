“Sigue habiendo mucho trabajo en negro en la construcción y por eso reforzamos los controles”, dicen desde UOCRA

Daniel Sánchez, secretario general de UOCRA Villa María, que además tiene a su cargo, las delegaciones de San Francisco y Marcos Juárez, visitó nuestra ciudad la última semana para participar de un homenaje a Julio Díaz, compañero del gremio que falleció recientemente.

En la sede sindical de calle Libertad se colocó una placa que lo recuerda durante un acto donde participaron familiares de Díaz y compañeros. En ese marco, Sánchez dejó algunas impresiones sobre el momento que vive el rubro de la construcción en nuestra región, los inconvenientes de los trabajadores, las obras que anhelan que inicien para generar trabajo y la posibilidad de una reforma laboral, cuestión que se discute a nivel nacional.

- ¿Cómo está actualmente el rubro de la construcción respecto a la demanda de trabajo?

- Se ve reflejada una nueva demanda tras la pandemia. La diferencia es que antes de este virus había en un edificio, en la parte privada, 20 trabajadores trabajando y hoy tenés la mitad. Eso es porque la economía es inestable, hay inflación, al margen de que la pandemia hizo lo suyo. Y la obra pública tiene los vaivenes del país. En lugares donde deben haber 300 trabajadores quizás se emplean 200 o 150. Sabemos que hay mucho trabajo en negro y en gris, y para eso reforzamos los controles.

- ¿Cuál es la causa de tanto trabajo en negro?

- Puede que sea por el presupuesto que pase un contratista o una empresa grande. No nos olvidemos que nuestro gremio empezó en una normalización, entre comillas, en los últimos 20 años donde se implementaron junto a nuestro secretario general Gerardo Martínez muchos puntos, haciendo hincapié en higiene y seguridad, en el blanqueo, la ART y una obra social que puedan hacerse atender. En los controles detectamos, junto con el Ministerio de Trabajo, que si hay diez trabajadores, unos tres están en negro, sin aportes porque sostienen que las cargas sociales son altas. Tenemos muchas denuncias de subcontratistas o contratitas donde a un trabajador, ayudante por ejemplo, le pagan 2500 o 2000 pesos cuando la hora sale 420 pesos. Si lo traducís a las horas que trabajan hablamos de 3500 pesos por día aproximadamente cuando en muchos lugares se paga mucho menos. Pero pasa que numerosas veces la gente lo agarra porque el momento del país es difícil y hace falta trabajo. Encontramos cosas parecidas en todas las jurisdicciones. Y también compañeros que no reclaman por temor a que los echen, o ven al sindicato y no le dan valor. Pero todos tienen las puertas abiertas.

- ¿Qué obras reactivarían el rubro?

- La autopista entre Río Cuarto y San Francisco es un proyecto de hace muchos años que está adjudicado, el tema es que las empresas que van a licitar se encuentran con que los números son muy cortos, por eso han hecho por pedazos. Se hicieron trabajos de San Francisco a Colonia Prosperidad, ahora de Prosperidad a Las Varillas, como refuncionalización de la ruta 158. La autopista es un anhelo y estamos viendo en qué condiciones se va a largar porque con la inflación los presupuestos van a ser medios cortos y eso implicará unos 5 o 6 años de trabajo donde tendrían que haber entre 300 o 400 compañeros trabajando.

- La autopista San Francisco-Córdoba presenta dos tramos sin finalizar todavía. Esa es otra obra que demanda trabajadores.

- Está en marcha, el tema es que no se vuelva a parar por falta de pago como ya ocurrió. Pero no están todos los trabajadores que deberían haber.

- Hay una insistencia con poner en agenda una reforma laboral: ¿qué piensa?

- Nosotros vemos que la reforma debería ser consensuada para que los trabajadores no se queden sin sus derechos, hay muchos derechos adquiridos pero muchos no lo saben. No le tenemos miedo, pero debe ser consensuada.

- ¿Cómo recuerdan a Julio Díaz, a quien decidieron homenajear?

- Venimos con las delegaciones golpeadas, falleció hace poco Miguel Verón, quien era nuestro secretario general, en un accidente de tránsito. Tuvimos golpes personales que nos afectan porque somos una familia, la pandemia que hizo lo suyo y cuando volvemos a reafirmarnos y a tener nuevamente una comisión ejecutiva elegida por los trabajadores en el medio fallece Julio Díaz que había asumido hace poco tiempo. Por eso lo reconocemos con la familia de UOCRA, era una muy buena persona y gran compañero de trabajo, un amigo y eso va a quedar siempre registrado.