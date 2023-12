Windsa, la industria pionera en la economía circular que busca crecer con investigación

En Córdoba, la economía circular continúa desarrollándose gracias a las políticas públicas impulsadas por los gobiernos provincial y municipal; modelo económico que busca reducir la generación de residuos al reutilizar materiales en nuevos procesos productivos. En este contexto, la empresa Windsa, ubicada en el Parque Industrial de San Francisco, se destaca por ser pionera en prácticas sostenibles en la industria del plástico.

Desde sus inicios hace dos décadas, la firma fundada por Baltazar Windholz ha demostrado un compromiso sólido en innovación, desarrollo y versatilidad en la transformación de plásticos y en la aplicación de la economía circular, incluso antes de la implementación de dichas políticas gubernamentales.

Con una amplia formación técnica y una vasta experiencia en el rubro, Windholz no solo lleva adelante su empresa, sino que también diseñó y fabricó muchas de las máquinas de rotomoldeo de plásticos con las que producen pallets, contenedores para piezas de la industria automotriz y de la alimentación, tanques de agua y combustible, elementos de seguridad vial, de decoración, entre tantas otras.

En una entrevista con El Periódico, Windholz compartió la experiencia de la firma en un mercado que se ha diversificado y que, gracias a un moderno laboratorio logrado con una importante inversión, le permite estar a la vanguardia de los procesos productivos, pero también de investigación y desarrollo, por lo que se encuentran en avanzadas tratativas para la firma de convenios con importantes órganos estatales como CONICET y UTN San Francisco.

- ¿Cómo ha evolucionado Windsa desde sus inicios en la industria del plástico?

- Comencé hace 20 años. Mi cliente principal siempre fue la industria automotriz, proveemos a Renault, Fiat, Volkswagen, Iveco y Nissan de productos indirectos, es decir, nosotros hacemos los contenedores para llevar las piezas a todas sus líneas de armado. Hoy contamos con los cinco sistemas de transformación del plástico: inyección, termoformado, soplados, roto moldeo y extrusión. Esta es una industria muy versátil, se puede construir desde un producto que no llega a pesar 100 gramos hasta una pieza de 50 kilos. Además tenemos nuestra propia planta de recuperado y reformulado de material, tanto para uso interno como para prestar servicios a terceros.

La economía circular desde su génesis

Una de las características distintivas de Windsa es su compromiso con la economía circular, que aplica desde sus inicios, reutilizando y reformulando materiales, contribuyendo así activamente a la sostenibilidad.

“Con todas las empresas automotrices trabajamos realmente la economía circular, por ejemplo, yo les proveo pallets y contenedores plásticos que cuando se rompen o desgastan, por uno u otros motivos, se traen de vuelta y se recuperan para ser entregados nuevamente. Es el ciclo de economía circular realmente practicada”, subraya el empresario.

La firma también está fuertemente enfocada en la investigación, la formación del personal y el compartir conocimientos con organismos estatales e incluso con escuelas de distintos niveles.

“Esto es así porque uno tiene un concepto diferente y no hacer más de lo mismo -subrayó Windholz-. Esa es la filosofía de la empresa, por eso contamos con un moderno laboratorio de investigación que sirve para nanotecnología, biotecnología, por eso estamos ultimando detalles para la firma de convenios de trabajo con grupos de investigaciones del CONICET y la UTN local con los que esperamos generar importantes desarrollos. Esta es una empresa al servicio de empresas y de la comunidad”.

- ¿Cómo impactaron las políticas gubernamentales recientes sobre economía circular?

- Hemos sido invitados desde el principio a participar en programas gubernamentales. La economía circular siempre fue parte de nuestra filosofía de trabajo. Por ejemplo, con el programa ‘Sácate las pilas’, implementado por la Municipalidad de Córdoba, fuimos invitados desde sus inicios para desarrollar los contenedores y eso es algo realmente tangible, un programa en marcha con objetivos ya logrados que busca replicarse en el resto de la provincia y somos parte. Además, siempre se trabajó con el scrap -desechos o residuos originados durante el proceso de producción del plástico-. Esta es una empresa que no produce humo, no genera olor ni gases tóxicos, y no provoca líquidos residuales. Es una industria limpia.

- ¿Cuáles son los objetivos y proyectos para 2024?

- Nuestra visión a futuro está centrada en la investigación. No nos quedamos quietos, vamos avanzando todos los días. Estamos abiertos a colaborar con la comunidad en evolución y lo que se pueda traducir en investigación o enseñanza que para nosotros es muy importante.

En este sentido, vale remarcar que la firma desde hace tiempo realiza visitas guiadas por su planta para establecimientos educativos de diferentes niveles. Además, fue distinguida durante este 2023 por el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba en la categoría de Sostenibilidad Ambiental en el marco de los “Premios Día de la Industria 2023” y reconocida también por la Municipalidad de Córdoba.

Balance 2023

“Para nosotros fue un año muy positivo, de mucho desarrollo y reconocimientos. La empresa pudo evolucionar, incorporar equipamientos de última generación. También hemos participado de la Cumbre Mundial de Economía Circular realizada en Córdoba donde la demanda de información, las conexiones y las consultas fueron más que positivas”, resaltó el empresario.

Windsa. Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico N.C.P.

Dirección: Lothar Bardersbach 4548, Parque Industrial San Francisco. Tel.: 03564- 445978- 438401.