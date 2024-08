Probablemente, al leer el título, pensaste: ¿zapatillas junto con un look formal? Esto puede parecer un poco extraño o contradictorio. Sin embargo, cada vez es más común ver estos nuevos estilos formales que ofrecen mayor comodidad, sin perder la elegancia y el buen gusto. Sin embargo, al ser estilos que todavía no están tan estandarizados, es necesario conocer varios factores para tomar en cuenta en lo que respecta a la elección de las prendas.

Algunos de los factores más importantes para tomar en cuenta son la elección de los materiales, los colores y los diseños. Asimismo, otra cosa importante es entender de qué manera combinar las zapatillas con las diversas prendas y accesorios, a fin de mantener una apariencia pulida y profesional. Por lo tanto, a continuación, en este artículo te vamos a contar cómo elegir las zapatillas ideales, a fin de lograr el mejor look formal, sin perder la comodidad que da este tipo de calzado.

¿Qué se debe tener en cuenta para elegir zapatillas en un look formal?

En principio, lo más importante para tomar en cuenta es en qué contexto se va a utilizar ese look formal. No es lo mismo ir a bailar a un lugar elegante que ir a una cena en un restaurante de etiqueta.

Las zapatillas son una opción mucho más cómoda, obviamente, pero hay distintos estilos de zapatillas que pueden combinar con looks formales más casuales o directamente con looks elegantes. Por lo tanto, te recomendamos que adaptes tu estilo a las circunstancias de cada momento.

Además de esto que mencionamos, hay varios otros factores que pueden resultar muy importantes, por lo que, a continuación, vamos a desarrollar mejor estos puntos particulares.

Materiales y acabados de las zapatillas formales

Las zapatillas formales más casuales suelen ser de lona o de tela. Por ejemplo, se pueden considerar entre estas opciones a las zapatillas de tipo slip on, que no tienen cordones, lo que las hace mucho más disimuladas en lo que respecta a su diseño.

Por su parte, también hay zapatillas que son similares a las zapatillas deportivas, pero se fueron incorporando en looks más formales. Este tipo de zapatillas suele ser de cuero o de vinilo grueso. Además de que tienen plataformas altas. Algunos ejemplos que podríamos mencionar son las colecciones de zapatillas de Balenciaga.

En lo que respecta a los acabados, una marca que se puede considerar como una excelente opción son las zapatillas de marca Brooks. Esta marca se destaca por tener diseños con acabados simples, que son fáciles de combinar y que presentan un estilo casual, pero con la suficiente elegancia.

Colores y diseños para un look sofisticado

Por lo general, el color que se toma como más formal es el negro y, asimismo, también se toma su opuesto complementario, el blanco. Dependiendo del resto de tu atuendo, una opción puede ser más conveniente que la otra.

Por ejemplo, las zapatillas Brooks de color negro se ven mejor para salir a bailar, con un vestido o con pollera. Y las zapatillas de color blanco suelen ser mucho más convenientes para outfits elegantes, con vestidos que tienen patrones o con ropa de colores claros, que es un look formal más adecuado para el día.

Accesorios que complementan el look

Además de hacer que las zapatillas combinen, es fundamental que los accesorios que uses combinen también con el calzado. Este es uno de los puntos fundamentales de todo look formal, ya que no debe destacar particularmente ningún elemento por sobre los demás.

Por ejemplo, si vas a usar cartera, el color de esta debería ser el mismo que el de las zapatillas. Esto mismo se debería tener en cuenta con cinturones y con cualquier otro accesorio que resalta por encima de la prenda de base.

Consejos prácticos para mantener el estilo

Una vez que hayas definido qué tipo de estilo querés seguir, si más ligero, más cargado, camp, etc., una excelente opción es buscar referencias en Pinterest. De esta manera, vas a poder sacar recomendaciones de estilo como para imitar.

Además, es recomendable mantener siempre una coherencia con las decisiones estéticas que ya tomaste previamente. Esto va a ayudarte a combinar mejor las prendas entre sí y también te va a servir para formar una mejor personalidad a través de tu forma de vestirte.

Una tendencia que va a evolucionar pero manteniéndose

La moda siempre se actualiza y va siguiendo tendencias que se ajustan a estándares un tanto arbitrarios. Es por esta razón que no deberías ajustarte a un estilo demasiado marcado, excepto que sepas cómo actualizarlo correctamente.

Los estilos formales siempre son atemporales, ya que mantienen líneas estéticas muy marcadas que siempre se repiten. Por lo tanto, incorporar zapatillas es una excelente opción para renovar estos estilos más establecidos a lo largo del tiempo.

Conclusión: elegancia y comodidad en equilibrio

En definitiva, las zapatillas, si bien demarcan un estilo más casual, pueden ser incorporadas de manera excelente en un look formal. Hay muchas maneras de incorporar zapatillas que pueden darte resultados diversos. Nuestra recomendación es que busques una opción que logre expresar mejor tu identidad y que te permita, a su vez, estar con la mayor comodidad posible.

Preguntas frecuentes:

¿Qué tipo de zapatillas puedo usar con vestido largo?

Hay varias opciones simples que se pueden utilizar con un vestido. Una de las opciones más comunes son las zapatillas blancas clásicas. Asimismo, podés usar zapatillas de lona si querés un look más ligero o puedes usar zapatillas de plataforma si querés un estilo más adecuado para salir a bailar.

Otras alternativas que pueden combinar bien son las zapatillas slip on simples (recomendablemente de colores lisos) o las zapatillas más elegantes, que tienen cubierta de cuero brillante, por ejemplo.

¿Qué calzado combina con todo?

Por lo general las zapatillas de color negro con diseños básicos (sin cordones demasiado notorios y sin demasiado material) son las que mejor combinan con todo tipo de prendas. Sin embargo, hay varias opciones que pueden ser excelentes también en el mismo aspecto. Por ejemplo, las zapatillas Adidas Superstar son fáciles de combinar, asimismo.

¿Cómo son los zapatos formales?

Los zapatos formales tienen un corte más elegante. Suelen ser de cuero o de materiales que lo imitan. Además, sus terminados son mucho más detallistas y tienen un pulido particular. Algunos de los modelos elegantes más destacables son los oxford, derby y mocasines, de colores básicos como el marrón, el blanco o el negro.

¿Qué color de zapatos combinan con todo?

Los colores más elegidos para zapatos son el marrón y el negro. Este último, particularmente, es mucho más fácil de combinar con todo tipo de prendas. Además, otra característica que deberías tomar en cuenta es complementar el color del cinturón con los zapatos, ya que esto es un aspecto fundamental de todo look formal y se hace para que no resalte particularmente ningún elemento de tu atuendo, desequilibrando el resto.