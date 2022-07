Un absoluto escándalo se originó en Paraguay con la supuesta médica argentina Karina Sarno, quien irrumpió en un hospital y retiró a un niño enfermo que se encontraba internado para evitar que se le hiciera un test de Covid-19 a través de un hisopado. Desde el Gobierno de Paraguay, precisaron que la médica no cuenta con habilitación para ejercer en ese país y que además se encontraba con una residencia irregular.

Sarno es una médica negacionista del Covid-19 y que durante la pandemia difundió numerosos videos con información falsa sobre el virus y las vacunas. Se presenta también con el nombre de "Lucila Madrid", como médica de terapias alternativas y ofrece certificados para no vacunarse o realizarse pruebas PCR.

Según informaron medios paraguayos y el Gobierno de ese país, la mujer irrumpió en el Hospital General de la ciudad de Luque el último viernes, donde luego de ingresar a una sala de internación retiró la vía que tenía colocada un niño que fue internado por problemas respiratorios y que debía realizarse el test de Covid-19.

El problema se inició con el padre del paciente, que empezó a maltratar al personal médico, según la denuncia efectuada por los profesionales.

La abogada Liz Martínez, directora de Profesiones del Ministerio de Salud paraguayo, señaló que Karina Sarno no cuenta con registro o matrícula que le permita ejercer en Paraguay. “En nuestro país no puede ejercer, para nosotros no es médica acá”, manifestó la abogada, quien calificó de atropello el hecho y lamentó que no se le haya solicitado alguna documentación o en qué carácter iba.

Denuncia

Tras el hecho, el Ministerio de Salud de Paraguay informó que en la investigación por ejercicio irregular de la medicina verificó el consultorio de la médica, donde según publicaciones en redes sociales se ofrecen los servicios de medicina familiar, psiquiatría, medicina naturista, medicina germánica, terapias alternativas, análisis biocuánticos, tratamientos alternativos para COVID-19, además de la provisión de certificados médicos para no recibir la vacuna anticovid y no hacerse el test PCR. El lugar no se encontraba abierto.

"Cabe mencionar que la Sra. Sarno, hace días retiró a un niño que estaba con dificultad respiratoria, del Hospital General de Luque, luego de que el padre se negara a que se le practique a su hijo el hisopado para descartar o confirmar si se trataba de COVID-19. Ambos manifestaron en la ocasión ser negacionistas de la enfermedad", informaron desde el Ministerio en un comunicado..

"El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, considerando la vulneración del derecho a la salud del niño, además del atropello de una persona ajena al centro asistencial", agregaron.

En el marco del caso también la Dirección General de Migraciones confirmó que la médica argentina tiene estadía irregular en el país, ya que había ingresado como turista hacía más de 90 días.

El fiscal Silvio Alegre abrió una causa contra la mujer y los padres por una supuesta violación del deber del cuidado.