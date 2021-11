Alec Baldwin rompió el silencio desde el fatal accidente en el set de la película "Rust", al pedir que no haya "más armas en los sets" y referirse a la directora de fotografía Halyna Hutchins que murió por un disparo que él ejecutó con un arma que no debía tener balas letales como "una amiga".



"No estoy autorizado a hacer ningún comentario, porque hay una investigación en curso", dijo el actor según recogió la agencia de noticias ANSA, respondiendo a los reporteros, al evocar la muerte de quien llamó "una amiga" y calificando el hecho como algo "horrible".



A raíz del hecho, Baldwin pidió nuevas medidas en el plató, con armas y balas de plástico, pero recalcó: "No me corresponde a mí decidir".



"Éramos un equipo muy bien acoplado y luego ocurrió esta horrible tragedia", afirmó sobre el episodio al que llamó un "caso en tres mil millones": "Hay accidentes en los sets de vez en cuando, pero ninguno como este".



"¿Cuántas balas se han disparado en películas y programas de televisión en los últimos 75 años? Esto es Estados Unidos -señaló- y casi todos sin accidentes. Entonces ahora tenemos que entender que cuando las cosas van mal, y son cosas horribles, catastróficas, y que hay que tomar nuevas medidas". (Fuente: Télam)