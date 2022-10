Recientemente De Rossi Motos, la empresa con ocho años de trayectoria en venta de motos, abrió dos nuevas sucursales en el centro de San Francisco: en las mismas comercializarán camiones, autos, motos y otros vehículos eléctricos.

A la concesionaria ubicada en Camino Interprovincial ahora se le sumó otra en Bv. 25 de Mayo al 1155, destinada a la venta de camiones y motos de media y alta gama de la firma Voge, y otra en Bv. 25 de Mayo 1163, en donde se podrán encontrar vehículos eléctricos de Sunra y Coradir.

"Nosotros originariamente somos un concesionario de motos a combustión, tenemos una trayectoria de de ocho años, y ahora se nos dio la posibilidad de abrir el abanico de productos. Abrimos una nueva sucursal por Bv. 25 de Mayo en la cual vamos a estar trabajando dos unidades de negocio diferentes: por un lado camiones de cargo y utilitarios, y también vehículos eléctricos. Eso tiene un abanico un poquito más amplio, ya que vehículos eléctricos abarca desde monopatines, motos y scooter hasta autos eléctricos", explicó De Rossi.

Además, aseguró: "Los vehículos eléctricos son algo que ya está acá, los podemos ver, usar. Ya hemos cerrado ventas y ya hay productos en funcionamiento, en marcha, en la calle, así que el futuro ya está acá, ya estamos viviendo el futuro".

Los productos

Según contó, son representantes oficiales de Sunra. "Es una marca china líder mundial en vehículos eléctricos, que trabaja desde monopatines, triciclos, bicicletas eléctricas, scooter, vehículos cargo, mini utilitarios tricargo, y un abanico amplio de productos para todos los segmentos con la novedad de que son eléctricos, es decir, que no tienen mecánica, no tienen motor, no tienen mantenimiento, ni aceite, ni service. Solamente los enchufás como a cualquier teléfono celular y los podés usar con una autonomía de hasta 50 y 70 kilómetros, es decir, hasta varios días con la misma carga", explicó.

Respecto particularmente a la carga, comentó que suele ser una duda frecuente entre los clientes. Pero llevó tranquilidad: "Es simple, si bien tiene un cargador con un cable de 2 metros, si no tenés un enchufe cerca del garaje de tu casa, estirás una prolongación al enchufe más cercano. Y en las motos además la batería, que tiene el tamaño de media caja de zapatos, se puede sacar y enchufar".

En materia de stock, aseguró que en motos eléctricas Sunra es suficiente, con entrega inmediata. En cuanto a Tito y Tita, el auto y la camioneta eléctricos fabricados en Argentina, indicó: "Es por encargo. Si bien tenemos una unidad en exhibición para prueba, para aquellos potenciales interesados que se quieran acercar y lo quieran probar, cerradas las operaciones se piden a fábrica y tenemos una demora de aproximadamente tres o cuatro meses, como cualquier cero kilómetro. Hoy en vehículos 0 KM prácticamente casi no existe la entrega inmediata".

Consultas

Para mayor información, las personas interesadas se pueden comunicar al (3564) 631198 o ingresar a Facebook o Instagram. También pueden dirigirse a las concesionarias ubicadas en Brigadier Lopez 524, Bv. 25 de Mayo al 1155 o Bv. 25 de Mayo 1163.