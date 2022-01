La llegada de un bebé fue la mejor noticia que pudo tener una familia sanfrancisqueña, que reside hace un par de años en la localidad serrana de Tanti, para comenzar el año 2022.

Sin embargo, según denunciaron, ese momento especial se vio opacado por el "exagerado protocolo covid" que aplicó el Sanatorio Privado Punilla de Villa Carlos Paz (integra la Red Integrada de Salud del Hospital Italiano) seguido del maltrato –agregan- de parte del personal de salud hacia la joven madre que acababa de tener a su hijo por una cesárea.

La situación se registró en la segunda semana de enero, cuando Daiana Gallo (29) tenía fecha de parto bajo la asistencia de su médico ginecólogo. Hasta ese capítulo la situación era normal, pero, como sucede en la mayoría de las veces en estos días de tercera ola de Covid-19, el hisopado previo a la cirugía le dio positivo. Allí cambió rotundamente el panorama.

"Di positivo de Covid-19 y por ende mi esposo también era considerado positivo", comentó Daiana, a lo que agregó: "Sabiendo de casos anteriores pensamos que nos iban a aislar en una pieza a los dos con el bebé para poder pasar juntos las primeras horas postparto", dijo que pensó en ese momento.

No obstante, relató: "Aplicando una rigurosidad extrema como si fuesen los primeros días de la pandemia, la decisión médica fue que yo esté aislada sola en una pieza, sin asistencia de mi esposo o algún familiar".

Mala atención

Gallo fue internada el jueves 13 de enero tras el positivo de coronavirus. "Tuve que afrontar la cesárea sola, a mi marido no le permitieron entrar a la clínica y nadie le informaba personalmente acerca de lo que estaba pasando conmigo. Gracias a Dios mi bebé nació sanito y lo tuve desde un primer momento en la pieza", destacó.

Además, la familia denunció recibir destrato de parte de las enfermeras y médicos que atendieron a la mujer, mientras estuvo dos días internada sola, recién operada y con su bebé que acababa de nacer.

A la vez mencionó que la atención de las enfermeras fue “pésima”: "Yo estaba recién operada y no podía moverme. Pese a eso no venían a cambiar a mi bebé. Lo cambiaron una vez y me dijeron que me tenía que encargar yo", comentó.

"Estábamos aislados en una pieza y el timbre para llamar a las enfermeras no funcionaba, por lo que pasaban horas sin que nadie viniera a vernos. Cuando les pedía leche para mi bebé tardaban muchísimo tiempo en traerla", lamentó con mucha angustia la joven de San Francisco.

"Afortunadamente no le pasó nada grave a mi hijo porque sino nadie nos venía a asistir o tardaban mucho tiempo en hacerlo", dijo.

Daiana agregó que tuvo miedo ante esta situación: “Mi esposo tuvo que esperar dos días para ver cómo estábamos y sin conocer a su hijo".

Por otra parte, señaló que la situación vivida fue muy traumática y apuntó a la clínica: “No les importó que esté recién operada y tampoco les interesó el sufrimiento de mi familia que pasaba horas afuera esperando un parte del médico en vano".

Para finalizar, la familia aseguró tener intenciones de radicar la denuncia en la Justicia de Villa Carlos Paz, con el objetivo de que ninguna otra madre tenga volver a pasar por una situación similar con su hijo recién nacido.