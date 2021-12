Una escena de terror: el viento le voló un portón y el techo de su casa en Plaza San Francisco

“Fue una película de terror, fue muy complicado lo vivido”, responde Daniela Díaz, vecina de Plaza San Francisco que sufrió en carne propia el desastre provocado por el viento y la lluvia de este domingo por la tarde noche, provocando el desprendimiento del techo de chapa de su casa prefabricada y arruinando electrodomésticos, muebles, ropa y demás.

Realmente lo que sufrió su familia, con un niño de 5 años y una joven con discapacidad de 19, fue una escena aterradora que pueda tener cualquier filme de catástrofes naturales.

“El viento me sacó el auto, me tiró un portón de chapa que tengo… en ese momento vio mi nene de 5 años y empezó a llorar, quería irse afuera del miedo y cuando lo agarro siento un trueno y después se me vuela el techo de la casa hacia la calle”, narró Daniela a El Periódico, todavía incrédula ante lo vivido.

La vivienda se encuentra ubicada en calle Francisco Peretti al 4300, la cual es habitada desde julio de este año: “Accedí a este tipo de casa porque no podía pagar un alquiler y la vivienda que me habían prestado la tenía que devolver. Opté por lo más rápido y económico en ese momento para comprar”, señaló.

Desesperación

La mujer recordó que en ese momento su teléfono estaba incomunicado y solo pudo llamar a la Policía para que los ayude a salir: “Fue muy complicado, también estaba con una hija de mi marido de 19 años que tiene una discapacidad en las piernas y se me complicaba sacarla de la casa. Fue una película de terror”, insistió.

Díaz explicó que este lunes se dedicaron a tareas de limpieza para retirar las chapas de la calle para evitar que cualquier persona se lastime: “Mis hijos se quedaron en la casa de una chica amiga, que nos ofreció esa ayuda y esta mañana (por el lunes) vinimos a limpiar y acomodar. Vino la chica de Acción Social (de la Municipalidad) para ver qué necesitábamos. Se me mojaron todos los artefactos eléctricos, ropa, muebles, colchones. Estoy tratando de recuperar lo que se pueda, pero se mojó todo… televisores, heladera, el viento arrancó los cables de la luz”.

La situación hizo que la pareja se quede en el lugar para evitar robos. Además pudieron arreglarle algunos cables para volver a tener algo de luz.

Campaña para ayudar

Daniela Díaz trabaja en Lear y sus compañeras y compañeros lanzaron una campaña para poder ayudarla. Se trata de una venta de alfajores que pueden encargarse al teléfono: 3564632904.

También se puso a disposición una cuenta para que quienes puedan dar una mano lo hagan: 0070229630004002441415.