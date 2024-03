Un crédito para el envión de tres emprendedoras: “Buscamos crecer”

En medio de la difícil situación económica que atraviesa el país, tres emprendedoras de San Francisco lograron fortalecer y expandir sus negocios gracias a los créditos Banco de la Gente que otorga el Gobierno de Córdoba.

Tienen distintas edades y se dedican a los más variados rubros. En dos de los casos sus emprendimientos significan un sustento indispensable, en otro, una ayuda económica más para atravesar la compleja situación actual; sin embargo, las tres comparten la pasión por hacer y el deseo de progresar a través del trabajo.

“Creando Sueños”

Inés Lallana (54) elabora artesanías en porcelana fría y madera desde hace varios años, en un emprendimiento al que bautizó "Creando Sueños".

En diálogo con El Periódico, la mujer contó que realizó variados talleres sobre porcelana fría y que, con toda su experiencia ganada, hasta brindó clases particulares sobre la materia. Luego, la gente comenzó a pedirle productos personalizados para diversas ocasiones.

Inés tiene un trabajo efectivo, pero su emprendimiento le permite estar mejor económicamente ante la dura realidad del país: “Tengo un sueldo fijo pero solo con ese ingreso no se puede, yo pago alquiler, vivo con dos hijos adolescentes, así que mi emprendimiento me permite generar un dinero extra”, admitió.

Sostuvo que la artesanía es más que un hobby en su caso: “Es un cable a tierra. Exhibo mis creaciones y, gracias a este crédito puedo seguir generando una entrada de dinero adicional", destacó Inés que tras recibir $350.000 que les permitieron adquirir porcelana, acrílicos y maderas para continuar creando, por ejemplo, pañaleras para bebé, adornos para distintas ocasiones, cuadros para cuartos, portarretratos, portabotellas, portallaves, cajas, costureros, “todo con un toque único y funcional para el hogar”, subrayó.

Oportunidad de crecer

Priscila Giorgi (23) comenzó vendiendo sahumerios de forma particular, fuera de su horario laboral. Luego de charlar con su pareja, se animó a pedir el crédito Banco de la Gente y con ese dinero logró ampliar su negocio y anexar una gran variedad de productos de limpieza.

Denominó a su emprendimiento como "Amamos los aromas" y por el momento vende a través de las redes sociales y en su vivienda de barrio La Florida.

“Todo empezó más o menos hace tres meses -recordó-, alguien me comentó de los créditos de la Provincia y cuando entré para inscribirme vi que ofrecían para emprendimientos. Ya vendía sahumerios de forma particular porque me gustaba y necesitaba un ingreso extra. Me anoté y me dieron el crédito, así que con mi pareja decidimos anexar productos de limpieza que acá no hay mucho en el barrio”.

La joven contó que los nuevos productos fueron bien recibidos por los clientes. Ofrece perfumina, lavandina, jabón tocador, trapos de piso, toallitas, rejillas, detergentes, desengrasantes, hasta champú y acondicionador. “Buscamos tener una variedad en el precio para llegar a esos clientes de familias numerosas y que por ahí se les dificulta comprar”, sostuvo.

La pareja sueña con seguir creciendo y lograr, en un futuro cercano, tener un local propio: “Claro que buscamos crecer y poder abrir un lindo lugar para los sahumerios y los productos de limpieza y, tal vez, el día de mañana, poder producir algo una misma. Por eso son importantes estos créditos para los emprendedores, para seguir invirtiendo y crecer”, admitió.

Una máquina para sumar calidad

Mercedes Carraro (63) lleva una larga trayectoria en el diseño y confección de prendas de alta costura para fiestas y eventos. De perfil bajo, aunque reconocida por sus vestidos y trajes, la mujer solicitó el crédito provincial ante la necesidad de adquirir una nueva máquina de costura.

Fue su hija, Natalí -que se incorporó recientemente al emprendimiento-, la que la empujó a inscribirse en el Banco de la Gente.

"Los emprendedores siempre estamos buscando algo que nos ayude, que nos dé un poco de aliento y facilidades para crecer", le dijo Mercedes a El Periódico.

Carraro admitió luego el gran sacrificio que significó para ella y su familia poder instalar su “tallercito” -como lo denomina- en su casa de loteo Palmares III.

“La idea con este crédito es poder reemplazar una máquina viejita que tengo por una nueva que me permita mejorar el bordado final de las confesiones”, explicó.

Y luego añadió: “Son muchas horas de trabajo que una le dedica a cada confección, a cada vestido, son muchos detalles, pero esta es mi pasión, trabajar con las telas y crear algo que la clienta sienta que es único”.

Créditos Banco de la Gente

Los créditos del Banco de la Gente, de $160.000 y $350.000, fueron entregados el pasado 13 de febrero en la visita del gobernador Martín Llaryora a San Francisco. En aquella oportunidad, el mandatario provincial aseguró que son “una gotita de agua dulce en un mar”, pero que servirán a beneficiarios para fortalecer microemprendimientos o cumplir otras inversiones.

“Les va a dar un empujón y algunos dirán, ¿Martín, en crisis poner plata para microemprendimientos, para autoempleo? Sí, porque tal vez en el medio de la crisis hay una ventana de oportunidad, de que tu emprendimiento crezca. Les deseo que tengan suerte en cada uno de sus emprendimientos. En la vida fracasan los que nunca intentan nada”, había manifestado.

Las personas que requieran de este aporte estatal pueden inscribirse en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/banco-de-la-gente/

Contactos

Amamos los Aromas. Tucumán 1183, con envíos a domicilio. Teléfono es 3541 574845. Instagram y Facebook: amamoslosaromas

Creando Sueños. Facebook: InésLallana. Tel.: 3564 610861.

Mercedes Carraro, Alta costura: Facebook MercedesCarraro. Tel.: 3564 586935.