Una buena noticia llegó este martes para Martín Cena, el hombre a quien le chocaron el auto el viernes a la madrugada y escaparon en calle Pueyrredón al 568. Tras la viralización del video registrado por las cámaras de seguridad, apareció el propietario del vehículo y se hizo responsable del hecho.

"Me habló un hombre diciendo que su esposa fue la que chocó el auto y ella estaba asustada. Me dijo que él estaba de viaje y no le había dicho nada. Pero estaba muy asustada y ahora están muy arrepentidos", contó Cena a El Periódico Radio FM 97.1.

"Estoy muy feliz y agradecido a los medios y la gente que colaboró para que esto pasara", dijo.