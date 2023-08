Un tenso cruce se vivió este miércoles por la tarde en el obrador de las empresas Riva S.A. y Tecma S.A. instalados en la periferia de San Francisco, donde se realiza la obra de la Cloaca Máxima y la planta depuradora que tratará los líquidos previamente para ser vertidos al canal San Antonio.

En la reunión se dieron a conocer distintos detalles del avance de la obra de mejoramiento y ampliación de la red cloacal en San Francisco, pero la situación se tornó tensa cuando Luis Jahn, administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa); y Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, solicitaron una fecha concreta de inauguración parcial y la empresa no supo responder con exactitud, aludiendo que ese no era el plan original.

Los cuestionamientos siguieron cuando López explicó que la obra debe terminarse en forma parcial lo antes posible, por lo menos el reacondicionamiento de los dos piletones viejos para que se deje de verter líquido crudo al canal.

"Yo siempre pensé que toda la parte vieja se habilitaba y empezaba a funcionar este año. En enero lo que charlamos es que esta planta se ponía empezaba a funcionar este año y después íbamos viendo que habilitaciones parciales podíamos ir haciendo antes de octubre y agosto del año que viene", apuntó Jahn.

Plan de trabajo

Los ingenieros de las empresas aseguraron que ese no era el plan de trabajo original y que la planta depuradora no comenzará a funcionar antes de fin de año, aunque apuntaron que no es imposible revertirlo dado el avance de la obra y que trabajarán para avanzar.

Los funcionarios dejaron claras sus intenciones: pretenden que la planta depuradora se ponga en funcionamiento lo antes posible y luego terminar los colectores que llegan desde la ciudad.

Cabe señalar que la planta se ampliará con tres nuevas lagunas y la fecha completa de finalización de la obra es el 11 de noviembre de 2019, aunque tanto los funcionarios como la empresa aseguraron que pretenden terminarla antes.