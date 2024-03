La Mesa por el 24M, un espacio conformado por agrupaciones sociales y culturales, sindicatos, partidos políticos, expresos políticos y otras entidades, organizó una serie de actividades en el marco del Mes de la Memoria. Para darlas a conocer, algunos de sus integrantes visitaron La Mañana de El Periódico.

En ese sentido, Vanesa Díaz, Fernanda López, Martín Gallardo y María Depetris se refirieron a las mismas y Gallardo contó: “Nos juntamos distintas organizaciones de derechos humanos, conformamos la mesa de trabajo conjunto para aunar criterios y poder realizar diversas actividades para mantener viva la memoria”.

En primer lugar, invitan a participar de la actividad “Los pañuelos son bandera”: buscan que cada persona que lo desee pueda confeccionar un pañuelo para la marcha prevista para el domingo 24 de marzo y llegar a los 30 mil en toda la provincia.

“Se busca reivindicar la lucha de madres. Este proyecto consiste en confeccionar pañuelos y llevarlos a la marcha, intervenidos con una palabra, con una frase, acerca de lo que significa ese símbolo del pañuelo. De hecho estamos trabajando con distintas escuelas, sindicatos y organizaciones barriales y culturales, para que lo llevemos o lo pongamos al frente de nuestras casas y escuela”, explicó Depetris.

Otra de las actividades previstas, será la proyección de la película "Brujas del Cordobazo", un documental que recupera el protagonismo y la militancia de las mujeres que participaron de esta manifestación popular que tuvo un impulso fundamental para la sociedad Argentina. La misma tendrá lugar el viernes 15 de marzo a las 20.30 en la Tecnoteca con entrada gratuita aunque quien desee podrá colaborar llevando alimentos no perecederos que serán entregados a comedores y merenderos comunitarios.

Por su parte, se leerán cuentos: será el sábado 16 de marzo a las 17 en el Bosque de la Memoria, en el Paseo Norte, frente a la Peña Boquense.

Asimismo, el miércoles 20 de marzo, el Espacio por la Memoria y los Derechos Humanos presentará un mapa virtual sobre los territorios de memoria en San Francisco. Será en Tecnoteca desde las 20.

“Hay en la ciudad calles, plazas, plazoletas y espacios verdes que han sido denominados con los nombres de los desaparecidos y asesinados de la ciudad. Hasta este momento son 25 de los 37. Y nosotros venimos haciendo un trabajo de visitarlos todo el tiempo cuando se cumple un aniversario de la desaparición, llevando flores y gestionando la colocación de placas en los lugares donde aún no están. A su vez también hay placas en las escuelas en donde ellos hicieron su secundarios, hay murales en la ciudad. Todo eso va a estar en un mapa virtual que hace varios años que venimos trabajando y ahora se va a poner en común para que cualquier persona pueda acceder directamente desde un link”, detalló Depetris.

La grilla también comprenderá una charla sobre "Música y literatura en dictadura". La invitación es para el jueves 21 de marzo a las 20 en el Colegio San Martín. “Los militares llegaban todas las semanas a las radios, traían papeles con listas, no solamente de temas, sino de palabras que no se podían decir en los programas, controlaban cómo estaban vestidos los locutores, controlaron absolutamente todo, los nacidos en democracia por ahí no lo pueden creer", agregó Gallardo. También la profesora Luciana Capelino hablará sobre los libros que estuvieron prohibidos en esa época.

Vigilia y marcha

El sábado 23 de marzo desde las 20, en tanto, se hará la tradicional vigilia en el Paseo de la Memoria. Comprenderá música, lectura de poesías, textos, noticias y charlas hasta la medianoche en que se leerán los presentes: “Es un momento muy importante para nosotros porque nos lleva a recordar cosas, a pensar en cada una de esas personas que están en esas pancartas”.

Por último, el domingo 24 de marzo tendrá lugar la tradicional marcha. “Es la culminación de todas estas actividades. A partir de las 16.30 estamos convocando a toda la gente en el Centro Cívico para a partir de las 17 empezar a marchar rumbo al Paseo de la Memoria. A las 18 va a empezar el acto propiamente dicho en donde se volverán a leer los presentes, nombrando a todos los desaparecidos de San Francisco, y un documento. Se va a cerrar dicho evento con números artísticos de la ciudad y también de afuera”, contó Gallardo.

Entre los espectáculos estará presentándose la banda Les Amigues de Vera: “Ellos tienen una relación muy fuerte con el tema porque quien originó esta banda es Luciano Luna, nieto de un editor asesinado y es hijo también de un desaparecido”.

Cerrará la jornada, el mismo domingo 24 de marzo, una obra de teatro. Se trata de “El Odio”, escrita y dirigida por Jorge Villegas, que podrá verse a partir de las 21 en el Centro Cultural.