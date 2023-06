Se entregaron las primeras jubilaciones en el marco de la nueva ley previsional

En la oficina de Anses de San Francisco serealizó este viernes un acto protocolar donde se hizo entrega de jubilaciones en el marco de la nueva ley previsional.

Se trata de las resoluciones en la cuales se establece el derecho de la persona a jubilarse por los años trabajados. En total son casi 700 los trámites iniciados en el Departamento San Justo de los cuales ya fueron aprobados unos 300.

Esta entrega fue la primera tanda de asesoramientos realizados desde la sanción de la nueva ley de moratoria y su posterior reglamentación.

Una reparación histórica

En palabras de los ‘nuevos’ jubilados de San Francisco esto sin dudas fue una gran noticia para ellos. “Uno no se pone a pensar con el correr de los días, va a trabajar y los años se van volando y cuando te das cuenta estás viejo y cuando te querés jubilar te encontrás con que la mayoría de las veces los aportes fueron verso porque no están y uno trabajó toda la vida. Da bronca a veces es escuchar a ignorantes que dicen que se quieren jubilar sin aportes, pero ojalá hubieran laburado ellos la mitad de lo que laburó uno toda vida”, comentó José, uno de los vecinos benficiaros.

Y agregó: “Yo estaba cobrando una pensión para el adulto mayor (PUAM), que era una ayuda, por poco que sea. Ahora lo pude transformar con esta moratoria en jubilación gracias a la atención desinteresada de Ansés, que se portaron de maravilla. En 30 días yo transformé todo, me hicieron todos los papeles. Que vos a veces encontrás en la calle gente que habla mal, que está disconforme. Yo me dedico en todo lo contrario, estoy muy contento y muy agradecido con el Anses por todo esto, una de las grandes cosas que ha hecho este gobierno es acordarse un poco de los viejos”.

Por otro lado, Carlos -otro de los beneificarios- relató que también cobraba el PUAM y la noticia fue una gran alegría para la familia. “Apenas salió la ley, mi hija me sacó un turno, vine y me atendieron perfectamente. Dicen que uno viene y tiene que esperar, yo no esperé mucho, cinco minutos he esperado, me llamaron y me hicieron todo, todos los papeles y bueno, me llamaron por teléfono y me avisaron que ya llegaba, así que a mí me cayó muy bien porque tengo a mi señora medio enfermita y en la PUAM no entraba a ella, ahora va a tener los mismos beneficios que tengo yo para la atención médica, me parece perfecto y estoy muy conforme”, indicó.

“Cuando le hablé a mi hija y le conté que ya estaba, que ya me había jubilado, pegó un grito por teléfono y me dijo: ¡Viejo al fin te llegó! ¡De tantos años que trabajaste, te tocó!”, comentó Carlos.

Además, José apuntó que: “Llegado el momento que hagamos el viaje, a la viuda no le queda nada en cambio ahora ellas van a recibir la pensión si nos vamos nosotros primero. Es una gran cosa que no se queden desamparados…”.