San Francisco recibió la primera reunión de trabajo de la Central Provincial de la Diversidad

En el marco de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQNB+, la ciudad de San Francisco fue sede de la primera reunión de trabajo de la Central Provincial de la Diversidad, donde se presentó la plataforma “Córdoba un Orgullo de Provincia”, en la cual participan más de 180 municipios, ediles, organizaciones de la diversidad, universidades nacionales, sindicatos, partidos políticos, organizaciones estudiantiles, sector privado y Legislatura de la provincia de Córdoba para la construcción de una plataforma de Derechos.

En este encuentro estuvieron presentes el intendente municipal, Damián Bernarte; la legisladora Gloria Pereyra, presidenta de la comisión de Género y Diversidad; la vicepresidenta de esta comisión, Karen Acuña; el director de Diversidad de la Legislatura de la provincia de Córdoba, Fran Bonino; la vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa María, Elizabeth Theiler; el secretario municipal de Políticas Sociales, Mauricio Vaschetto; la concejal de la ciudad de Córdoba, Soledad Zarazaga y la directora general de Mujer, Género y Diversidad de la municipalidad de San Francisco, Nancy Marrone, entre otros.

La Central Provincial de la Diversidad marca un hito histórico al ser la primera iniciativa de este tipo en la provincia de Córdoba y en el país. Nunca antes se había creado una central que uniera de manera integral a todas las organizaciones sociales que trabajan en diversidad sexual en todas las localidades de una provincia.

Este hecho resalta la importancia y la urgencia de fortalecer la articulación y el trabajo conjunto en este ámbito para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad en todas sus manifestaciones.

En este encuentro, el intendente Damián Bernarte resaltó que “me llena de orgullo que nuestra ciudad de San Francisco haya sido seleccionada para esta primera reunión de trabajo de la Primera Central de Diversidad”, destacando luego que “ojalá que este y muchos encuentros más por la igualdad y la diversidad puedan desarrollarse en nuestra ciudad”.

“El orgullo de que este encuentro se lleve a cabo en San Francisco tiene que ver, en primer lugar, con que es la tierra de nuestro gobernador, Martín Llaryora y en segundo lugar porque aquí bregamos por una ciudad inclusiva, igualitaria y participativa”.

Más adelante recordó que desde que es intendente “hemos decidido darle el rango de Secretaría a Políticas Sociales entendiendo que la protección integral del ser humano con prioridad forma parte de las nuevas olas del municipalismo. A partir de ese momento hemos dado pasos en pos de otorgar reconocimiento a nuestro colectivo".

También destacó que “en un trabajo conjunto pudimos generar por primera vez en la historia de la ciudad una Dirección General de Mujer, Género y Diversidad. Entendemos que esta actividad, donde podemos compartir el trabajo que fuimos llevando adelante en San Francisco, es algo inmejorable en un marco de orgullo, porque cuando desde el gobierno nacional existe una una mirada distinta tenemos que hacer escuchar nuestra voz, unirnos y mostrarnos más fuertes que nunca”.

Luego, la legisladora Gloria Pereyra, presidenta de la comisión de Género y Diversidad puso énfasis en señalar que “hemos venido a escucharlas en todo este tiempo que nos va a quedar en la Legislatura para hacer proyectos para que esta gran bandera que llevan adelante la podamos levantar en la Legislatura de Córdoba”.

Por su parte, el director de Diversidad de la Legislatura de la provincia de Córdoba, Fran Bonino destacó que “en esto no puede haber una grieta y la propuesta de la Central iba a ubicarse cuatro pasos delante de la discusión nacional del propio movimiento de diversidad sexual y de la política. Esto nace de las organizaciones y de la Central participan el radicalismo, el PRO, el Frente Cívico, el Socialismo, el Peronismo y en esto no puede haber grieta. Si a nivel nacional no están a la altura de las circunstancias lo vamos a hacer nosotros en Córdoba. Ese debe ser nuestro horizonte de construcción política”.