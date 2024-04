Este domingo se podrá disfrutar del tradicional locro que cocina el servicio gastronómico de Sabor a Patria. En esta ocasión, es el Club El Tala quien está vendiendo las tarjetas de porciones, que cuestan 4 mil pesos.

La entrega será en su quincho del club, de 11.30 a 13. Carlos y Daniela Venturelli, y Gabriel Domínguez, integrantes de Sabor a Patria, contaron en La Mañana de El Periódico el secreto del mejor locro.

“Es el primer locro de la temporada, en general todos los años arrancamos con el club El Tala, va a ser este domingo 7 y después seguimos con otras instituciones. Nosotros nos dedicamos a elaborar locro con mi papá, que es el el fundador y hace 30 años que lo hace, nos acoplamos nosotros como familia, soy su hija y Gabriel, mi marido, entre los tres manejamos esto que es Sabor a Patria. Surge porque por necesidad, decidimos empezar a hacer algo, nosotros lo hacíamos en la escuela Bouchard y gracias a Cacho Borgogno aprendí, seguimos y gracias a Dios nos va bien, la gente nos tiene confianza, ponemos la mejor calidad de la mercadería y la calidad personal”, explicaron.

Para adquirir las tarjetas comunicarse al 3564-653309 (Fernando). La entrega es el quincho de El Tala de 11.30 hs a 13 hs.

30 años de calidad garantizada

Daniela y Carlos comentaron que el secreto del buen locro “es poner buena mercadería, después no hay otro secreto, es el mismo locro hace 30 años, el mismo condimento, todo. Lo único que sí tuvimos que reducir un poquito la sal. Acá conseguimos la carne, las especias en Río Ceballos y el poroto y el maíz en Alta Gracia”.

“El viernes llevamos de las cosas y la ponemos en los tachos con agua, se corta el sábado a la mañana y a la mañana del domingo vamos y cocinamos. Son dos o tres horas y está listo. El domingo se termina de cocinar para la entrega. Ya a las diez de la mañana se termina la cocción y se come el asadito con todos los que fueron a colaborar”, señalaron.

Además, el servicio para la institución incluye todo. “Nosotros nos encargamos de todo, el club o la institución se olvida, solo tiene que vender, ir a cortar, a entregar y revolver por supuesto. Pero nosotros nos encargamos de todo. El domingo a las 2 de la tarde en el lugar ya no hay nada, no tiene que quedar absolutamente nada. Nos encargamos incluso de la limpieza del piso porque al otro día seguramente la institución tiene que que volver a su normalidad”, explicaron.

El vínculo social

Más allá del trabajo, tantos años en la actividad permitieron generar importantes vínculos con la comunidad sanfrancisqueña. “Nosotros dependemos 100% de ellos, sin las instituciones que nos contratan no somos nada. Nosotros les brindamos o le damos herramientas para que ellos se incentiven en vender, en crecer un poco más, pero sin las instituciones que confían domingo tras domingo, no somos nada. Desde las ventas, cortar, remover, obviamente Carlos Venturelli que es el creador año tras año nos va transmitiendo su sabiduría y vamos tratando de aprender día a día, pero ese toquecito de magia, la gente quizás no se da cuenta, pero lo ponen ellos con la buena onda, con la predisposición, la alegría y la verdad que ese trabajito de hormiga que hace cada institución es divino y está bárbaro”, explicó Domínguez.

“La verdad que es muy lindo trabajar con las instituciones porque se ve realmente que lo hacen con pasión por su club, por su institución, por su colegio, es increíble trabajar con toda esa gente y ver cómo laburan por lo que les apasiona. Nosotros les dábamos como premio, por ejemplo, a las escuelitas de Baby, una pelota para el que vendía más tarjetas y apenas se las dimos salieron a jugar a la cancha desesperados, esa imagen la verdad que te da gusto porque uno ve que estamos haciendo las cosas bien y por acá vamos, creo que es el motor de esto que son los chicos y por eso se mueven todas las instituciones. Hemos puesto incentivos donde el niño que más vende porciones se lleva regalos como la pelota o la camiseta del club, diferentes regalos que les hacemos para que ellos se incentiven”, explicaron.

Arranca la temporada fuerte

Los integrantes de Sabor a Patria contaron que a partir de abril arranca la "temporada fuerte" y destacaron que San Francisco es una ciudad muy consumidora de locro. “No sé si pasa en otras localidades, pero sé que en San Francisco sí y se puede decir que ahora arranca la temporada fuerte. Nosotros nos hemos aggiornado de a poco diferentes cosas, este año probamos estar en las peñas que siempre nos están teniendo en cuenta y siempre nos van llamando, pero también vamos anexando de a poco servicios como empanadas, que anteriormente no se hacía, anexamos papas fritas o diferentes menús que están a nuestro alcance y se los podemos brindar”, indicaron.

“Lo estamos haciendo en el invierno, pero en verano vamos viendo qué poder agregar y qué es lo que le podemos brindar a las instituciones que les pueda servir también porque también no nos olvidemos que hay un impasse de vacaciones, de calor y algunas instituciones también dejan de trabajar un poco, entonces, también hay que cambiar el enfoque de los clientes”, agregaron.