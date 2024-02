La Cámara de Diputados continuará este jueves el debate sobre la denominada ley Bases impulsada por el Gobierno nacional, en medio acusaciones cruzadas entre el oficialismo y Unión por la Patria (UxP), que denuncia que no se conocen los cambios del dictamen puesto a discusión.

Para Andrés Romero, referente local de Unión por la Patria, la ley no solo representa “un atraso en material social y económica”, sino que la poda de artículos de la ley durante su tratamiento en comisiones demuestra que “no es una propuesta seria ni estudiada, sino que era el plan de negocios de estudios jurídicos y contables”.

“Vemos con muchísima preocupación el devenir de esta norma que contaría con los votos necesarios para ser aprobada en Diputados, con un apoyo de un sector de la oposición que se considera dialoguista, que presta apoyo para que el Gobierno pueda avanzar en reformas. No compartimos esta posición política porque los representantes llegan al Congreso en representación de la sociedad y no de un Gobierno o un gobernador. No tienen que cuidar los intereses del gobernador sino de las mayorías cordobesas que los votaron, para que los defiendan en un momento económico tan difícil”, comenzó.

Para el dirigente, con sus cambios “la ley ómnibus se transformó en un minibús escolar” y que los verdaderos autores del proyecto son capitales nacionales y extranjeros. “Un paquete de reformas con más de 600 artículos que trastocaba la vida de los argentinos terminó podada casi a su mitad, con 280 artículos derogados: esto habla a las claras que no había una propuesta seria, estudiada, sino que era el plan de negocios de muchísimos estudios jurídicos y contables del país, de capitales extranjeros y nacionales que pretenden hacer negocios a través de esta ley con el patrimonio de los argentinos. Son los verdaderos autores de esta ley que llegó al Congreso”, fundamentó.

“Es vergonzoso que esta ley termine aprobándose con una postura escandalosa de atropellos, amenazas y agresiones a los legisladores que no querían acompañar la ley tal cual quería el Ejecutivo que salga. Que el propio presidente amenace implica una debilidad política manifiesta”, cuestionó.

Temas críticos

“Vemos con preocupación algunos puntos claves como la reforma penal, que impulsa el gatillo fácil de las fuerzas de seguridad. También qué va a suceder con las empresas estatales que tiene nuestro país, que han representado muchísimo desarrollo científico, académico y económico. Arsat es una empresa prestigiosa nivel internacional, o el Banco Nación, que tiene sucursales en todo el país y que ha apoyado a muchos empresarios pymes”, añadió.

Romero cuestionó además la visión del Gobierno nacional sobre YPF y la reforma en materia ambiental. “También vemos con preocupación qué va a suceder con YPF, más allá de que aparentemente no se privatizaría. Ha tenido balances exitosos en sus últimos años. Lo tiene que explicar Milei, creo que claramente hay acuerdo con empresas extranjeras que se quieren quedar a precio vil con estas empresas que son una potencia”, analizó.

“En cuanto a la reforma de las leyes ambientales, son leyes destinadas a proteger los recursos naturales. Todo esto sería rifado también a capitales extranjeros que hace mucho tiempo ambicionan quedarse con los recursos de la Argentina, y ya sabemos qué va a suceder si los explotan capitales extranjeros. Nos van a dejar más pobreza y desigualdad”, concluyó.