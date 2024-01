Nombre y apellido: Hernán Crespo.

Apodo: Profe, araña, negro.

Edad: 31.

Profesión/ocupación: Entrenador, Preparador Físico, Prof. Ed. Física.

¿A qué hora se levanta en vacaciones?

Lo más temprano posible, con 6 horas de sueño estoy bien, pero normalmente me despierto tipo 7. Si me acosté tarde por estar de vacaciones más de las 9 no pasa.

Le regalan unas vacaciones con todo pago, ¿dónde se va y con quién?

Europa a visitar a mi hermana y de paso llegar hasta el Coliseo romano, iría sin dudas con mi novia e intentaría de organizarlo para que mi familia vea a mi hermana.

¿Y con quién no se iría aunque le regalen todo?

No tengo problemas con nadie.

¿El lugar más lindo al que viajó? ¿Y cuál quisiera conocer?

Hasta el momento las Cataratas del Iguazú, algo que no podés creer cuando lo ves. Me gustaría llegar a la cima del Aconcagua.

¿Bebida favorita para las noches de calor?

Un vino, un Gancia, mientras se cocina algo en la parrilla.

Si solo pudiera tener una misma comida para el resto del verano, ¿cuál elegiría?

Asado o milanesas (sin tacc jajaja).

¿Con qué tema se pasaría horas hablando con amigos?

De la vida, del tiempo, las oportunidades.

¿Última serie, libro o película con la que se enganchó?

Última serie que vi fue Cuerpo en llamas. Si tengo que elegir una película para ver siempre vería Gladiador.

¿Cuál es su red social preferida y qué temas le interesan más?

Generalmente utilizo Instagram, no tengo preferencias por algún tema en particular, utilizo para cursos e información acerca de la profesión. Si no, fútbol y pádel.

¿A qué usuario o página recomienda seguir en redes y por qué?

No soy de tener algún referente en las redes.

¿Qué música está escuchando?

En este momento en el gimnasio suena Luna de Feid.

Si le regalan 10 minutos para entrar a un negocio y llevarse todo gratis, ¿qué tipo de negocio elige?

Uno de venta de camping.

¿Qué hace para desconectar?

Viajar, jugar al pádel, pero subir la montaña es terapéutico.

¿Qué es lo que más le gusta hacer en verano o vacaciones?

Viajar con mi novia, jugar al pádel, disfrutar de las cosas simples que no puedo hacer cuando trabajo.

¿Tiene animales? ¿con qué animal se identifica y cuál le gusta más?

No podemos tener animales donde vivimos, pero me gustan, me identifico con los leones o las águilas.

¿Con qué plato de cocina se luce o le sale bien?

Podría decir que lo único que cocino es asado jajaja.

Si este verano pudiera ser otra persona durante un día, ¿a quién elegiría?

No podría elegir a nadie en especial, pero con alguien que viaje me conformo.

¿De qué temas le gustaría aprender más en este verano?

Me gustaría saber más de medicina.

¿Qué le gusta del verano en San Francisco?

Que hay más personas dando vueltas por la noche, la gente circula más.

¿Un recuerdo inolvidable de algunas vacaciones?

Las Cataratas de Iguazú, cuando te llevan en la lancha debajo de los saltos.

Se junta a comer con alguien, ¿cuánto tiempo mira el celular? ¿le molesta que los demás “se cuelguen con el celu”?

Uff, probablemente lo utilice mucho, tengo todo el tiempo el teléfono en la mano, es una de las razones por la cual me gusta la montaña, no hay señal. No me molesta siempre y cuando todos estén con el celular.

Para estar en forma, ¿gym, salir a correr o nada?

Gym y pádel.

¿Qué fue lo mejor que le pasó el año anterior?

Terminar de cursar la Licenciatura fue un alivio ya que trabajo muchas horas, fue un gran año a nivel laboral y personal. Haber finalizado trabajando mucho y acompañado de las personas que amo es un placer.

¿Una meta para este año?

Viajar más, disfrutar más de la compañía de mi novia, familia y amigos que me han aguantado en tiempos de estudios y trabajo.