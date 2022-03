Tras la apertura de las sesiones del Concejo Deliberante de este martes, la oposición tildó al discurso del intendente Damián Bernarte de “escueto”, “repetitivo” y “alejado de la realidad”, según el protagonista.

Andrés Romero, concejal del Frente de Todos, sostuvo que esperaba anuncios más importantes, aunque agregó que algunos de los que hubo son “auspiciosos” para la comunidad.

Criticó que en relación al medioambiente “se habló muy poco y por arriba” de lo que sucede en el relleno sanitario: “Las obras que dice (por Bernarte) que se hicieron internamente son imposibles de comprobar porque la oposición tiene vetado el ingreso para el control. Es un basural a cielo abierto”, cuestionó.

También el edil habló de los minibasurales y su difícil erradicación: “Hablan solo de erradicación pero creemos que es incompleto porque no se trabaja desde un paradigma diferente incluyendo al vecino para que haya un proceso de concientización”, dijo y recordó que desde su espacio presentaron propuestas para recuperar estos espacios.

Respecto a la obra pública, Romero indicó que los anuncios fueron inconclusos: “Se inauguran de a tramos obras que se hacen pero en la práctica vemos que el sistema de cloacas no abarca a un total de la población real, la conexiones domiciliarias no se concretan y siguen siendo un problema que deriva en un inconveniente ambiental. Esperábamos anuncios dirigidos a los sectores sociales más desfavorecidos a quienes les llega la obra pública y todavía no saben cómo van a poder pagar porque es algo que les condiciona su vida para los próximos años”.

Más opiniones

Por su parte, el radical Cristian Canalis tildó el discurso de “mucho ruido pero pocas nueces”.

“Es el mismo guion con diferente intérprete de un gobierno que está en retirada. Son anuncios que ya se hicieron en otra oportunidad, lo que demuestra que es una película gastada”, señaló.

Para Canalis sigue faltando un plan municipal de vivienda y un plan integral de bacheo serio: “Anunciar 8 millones es vergonzoso cuando la ciudad y sus calles está detonada”.

Angelo Cornaglia, presidente del bloque de Cambiemos, apuntó a Bernarte tildando su discurso como “bastante alejado de la realidad”.

El edil dijo que temas serios como la inseguridad y el déficit de viviendas fueron tocados “por arriba” y que no se planteó ningún proyecto municipal en este sentido.

Respecto al medioambiente, Cornaglia calificó al relleno sanitario como “un escándalo” y pidió que se ejecute de una vez el reciclado y la separación de residuos, algo que –dijo- fue llevado al Concejo Deliberante en varias oportunidades.

“Ahora presentan el programa Puntos Verdes que yo presenté como primer proyecto de ordenanza cuando asumí como concejal. Lo volví a presentar el año pasado. Es insólito que estemos en 2022 y no se reciclen los residuos en la ciudad”.