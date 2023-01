Preocupan los hackeos de cuentas de Instagram en San Francisco

La situación no es para nada nueva. Pero vale la pena remarcar la advertencia por la cantidad de casos de ciberdelitos que se registraron en los últimos días en San Francisco, donde los ladrones se apropian de las cuentas de Instagram de las víctimas y le solicitan dinero a sus contactos de cercanía.

En la mayoría de los casos, los contactos no caen en el verso donde le solicitan que le transfieran dinero haciéndose pasar por el usuario hackeado, pero en muchos casos siempre suele haber alguna víctima.

Los particular es que en la mayoría de los casos de hackeo de cuentas, los damnificados aseguran que no entraron en ningún portal extraño, y que tampoco brindaron datos de claves o contraseñas a nadie. Incluso en la mayoría de los hechos registrados esta semana, los apuntados fueron jóvenes con conocimiento del mundo virtual, pero así y todo fueron vulnerados.

La modalidad que crece es la misma de siempre. Se hacen pasar por el contacto hackeado y le solicitan que envíen dinero por transferencia bancaria a los contactos de cercanía.

Así se puede recuperar una cuenta de Instagram hackeada

Una red social popular como Instagram es igual a un buen lugar para hacer fraude. A través de estrategias de ingeniería social los piratas cibernéticos logran robar credenciales de perfiles de usuarios, es decir, hackear cuentas.

Para saber si es una víctima puede poner atención a algunas características y realizar acciones para recuperar la cuenta.

Por ejemplo, la forma más fácil de saber que alguien más tomó la cuenta es que no se pueda acceder al perfil tras intentar ingresar con la misma contraseña y nombre de usuario.

Esto es aún más notorio cuando no se puede acceder a pesar de que en el dispositivo tenía la sesión iniciada. Aunque no se puede confirmar en un 100% que la cuenta ha sido hackeada, el no poder acceder con la información de siempre, es una alerta de que probablemente alguien más la tiene bajo su control y cambió la contraseña.

Qué hacer

Lo primero que se querrá hacer ante esta situación es recuperar la cuenta, por lo que a continuación hay algunos pasos para lograrlo.

Cabe apuntar que es posible que algunos no estén disponibles, ya que varía en cada situación, por lo que se recomienda probar cada uno:

1. Comprobar si hay un mensaje de Instagram en el correo electrónico asociado Si se recibió un correo electrónico de security@mail.instagram.com en el que se indica que se cambió la dirección de correo electrónico, se puede deshacer este cambio seleccionando cancelar el cambio en el mensaje.

Si también se cambió otra información (por ejemplo, la contraseña) y no se puede volver a cambiar la dirección de correo electrónico, se puede solicitar un enlace de inicio de sesión o un código de seguridad a Instagram.

Para solicitar un enlace de inicio de sesión se deben seguir los siguientes pasos. Estos sirven para confirmar que la cuenta le pertenece.

- Desde la pantalla de inicio de sesión, seleccionar Recibir ayuda para iniciar sesión (Android) u ¿Olvidaste tu contraseña? (iPhone).

- Ingresar el nombre de usuario, dirección de correo electrónico o número de teléfono vinculados a la cuenta, y a continuación tocar Siguiente.

En caso de no conocer el nombre de usuario, dirección de correo electrónico o número de teléfono vinculado a la cuenta se puede seleccionar la opción ¿Necesitas más ayuda? debajo del botón Siguiente y seguir las indicaciones que aparecen en la pantalla.

- Seleccionar la dirección de correo electrónico o número de teléfono, y posteriormente, tocar Enviar enlace de inicio de sesión.

- Hacer clic en el enlace de inicio de sesión del correo electrónico o el mensaje de texto (SMS) y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Asimismo se puede solicitar ayuda o un código de seguridad a Instagram. Esto es útil en caso de que no se haya podido recuperar la cuenta con el enlace de inicio de sesión que envió la red social.

Se puede solicitar en la pantalla de inicio de sesión, en la sección de Recibir ayuda para iniciar sesión ubicada debajo de Iniciar sesión (Android) o ¿Necesitas más ayuda? debajo de Enviar enlace de inicio de sesión (iOS) y seguir los pasos que indica.

2. Verificar la identidad Si se solicitó asistencia para acceder a una cuenta sin fotos de uno mismo, se debería recibir un correo electrónico de respuesta automática de Meta para verificar la identidad, por lo que será necesario proporcionar la dirección de correo electrónico o el número de teléfono con el que se registró. En otros casos se pedirá un videoselfie por lo que solo se debe estar al pendiente de la solicitud de la plataforma.