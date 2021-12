El jueves, inspectores de la Dirección de Policía Municipal realizaron un nuevo operativo de control de tránsito donde secuestraron 19 motovehículos.

El operativo se realizó bajo las órdenes de la Secretaría de Gobierno, con la colaboración de oficiales de la Policía de Córdoba.

Los uniformados se ubicaron sobre Av. Garibaldi esquina Entre Ríos, lugar donde confluyen los barrios Vélez Sarsfield y La Florida. Allí se procedió a la detención y posterior retención de 19 motocicletas, cuyos conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, o no usaban el casco reglamentario, o los motovehículos no tenían colocadas las chapas patentes.

A estas 19 motos retenidas este jueves por la tarde se le deben sumar 24 vehículos retenidos el día martes 30 de noviembre, en la intersección de las calles López y Planes y Echeverría en barrio Catedral, totalizando la cantidad de 43 motocicletas retenidas en todos los procedimientos.