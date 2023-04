La fiscalía de Delitos Complejos no descarta por estas horas pedir la captura internacional de un hombre que no es oriundo de nuestra ciudad pero que si tiene arraigo ya que su hija menor de edad vive en San Francisco. Está denunciado por no pagar la cuota alimentaria y ya tiene un juicio civil por alimentos.

Según pudo saber El Periódico, esta persona -se apellidaría Soria- se encontraba radicada en la provincia de Misiones.

Al lugar llegó una comisión judicial local que intentó sin éxito, junto a la policía de esa provincia, dar con esta persona que ya fue citada en varias oportunidades para regularizar su situación, pero nunca compareció ante la Justicia y hasta se habría mostrado en rebeldía.

Fuentes judiciales indicaron que se ordenó la captura a nivel nacional pero aparentemente pudo cruzar la frontera con destino a Brasil. Por este motivo, se analiza hacer lo mismo vía Interpol.

“Es un contexto de violencia económica, un padre que no cumple con la cuota alimentaria de su hija. Tiene un juicio civil por alimentos, pero nunca compareció. Fue la madre de su hija sus sostén todo el tiempo”, agregó la fuente.

La ley 13.944 impone prisión de un mes a dos años o multa económica a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substrajeren a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años, o de más si estuviere impedido.