Argentina transita por un año electoral: los próximos comicios serán las generales de las presidenciales, el 22 de octubre, y un eventual ballotage el 19 de noviembre. Pero también, cerca de San Francisco, en localidades como Frontera y Josefina, se elegirán las autoridades municipales y comunales, así como gobernador de la provincia de Santa Fe. Y en ese marco, desde el Observatorio Nacional de Discapacidad, una de sus integrantes, Vanesa Díaz, se refierió en La Mañana de El Periódico acerca del voto accesible para personas con discapacidad.

Díaz recordó que la Agencia Nacional de Discapacidad busca que se respeten los derechos de las personas con discapacidad: “Si bien están exentos de ir a votar, como las personas mayores de 70 años, se busca que tengan autonomía y que ejerzan el derecho. Se está buscando accesibilidad electoral, anteponiendo estrategias, acciones y lugares que garanticen el ejercicio de este derecho al voto”.

“Una de estas estrategias es la prioridad, en primer lugar. Se les pide a las autoridades de mesa que cuando visualicen a una persona con discapacidad le den prioridad y la hagan pasar sin esperar”, explicó, dando a conocer experiencias en que ha visto a personas enojarse ante situaciones como esta.

En esa línea, sostuvo: “Ha pasado en una escuela de Frontera, en las elecciones PASO, que la gente que está esperando se enoja. Por eso lo que le pedimos tanto a la comunidad en sí como a las autoridades de mesa y de la escuela, es que tengan un poco de empatía. Se entiende que son personas con discapacidad y no tienen las mismas herramientas que las personas que no tienen una discapacidad. Necesitamos que se les dé la prioridad de voto. Y que haya un cuarto oscuro accesible, que debería estar cerca al ingreso del establecimiento. Debería ser la primera aula y debería estar preparado para que la persona con discapacidad no tenga que caminar”.

Para el caso de personas con dificultades de movilidad, aseguró que están analizando cómo operar para conseguir que se coloquen rampas adecuadas para subir sillas de rueda: “A veces ponen maderas en las escaleras de los colegios y hemos tenido casos de personas que se han caído, personas que no tienen discapacidad, que han pasado por estas rampas y se han caído, imaginémosnos las personas que transitan con sillas de ruedas, con bastón o que necesitan de asistencia”.

En cuanto a personas no videntes o con dificultades en su visión, indicó que podrán ingresar a votar con el perro de asistencia, con otra persona de confianza o con el presidente de mesa.

“La persona que entre al cuarto oscuro, si no es la autoridad de mesa, tiene que demostrar su identidad y la autoridad de mesa tiene que tomar nota de su documento en un apartado. Les pedimos a las autoridades de mesa que usen la plantilla guía que viene en el box, que es como una regla que tiene un cuadradito que señala dónde deben firmar el padrón. Y en el caso de que no puedan firmar el padrón, porque muchas personas por ahí tienen una discapacidad motriz y no pueden hacerlo, lo puede firmar la autoridad de mesa siempre y cuando esté ahí presente esta persona”, agregó.

Voto accesible

La accesibilidad electoral consiste en quitar las barreras que impiden a personas con discapacidad participar en las elecciones y ejercer su derecho a votar.

Accesibilidad electoral

La accesibilidad electoral es la quita de barreras que impiden a personas con discapacidad participar en las elecciones y ejercer su derecho a votar. Por ejemplo, que los edificios donde se vota tengan rampas que permitan el acceso y el desplazamiento dentro del mismo; que las indicaciones sean claras y haya dispositivos que permitan que las personas con discapacidad visual las conozcan; y que las autoridades de mesa estén capacitadas para dar los apoyos que requieran las personas con discapacidad.

Preguntas frecuentes

¿Cómo hago para votar si soy una persona con discapacidad visual?

Podés entrar a votar con la persona que vos elijas para que te acompañe. También podés ingresar con tu perro guía. Además, quien presida de mesa puede ayudarte en todo lo que necesites. Esto se llama voto asistido.

¿El voto asistido es sólo para personas con discapacidad visual?

No, toda persona con discapacidad o con una limitación física permanente o transitoria puede usar asistencia para votar.

¿Puede asistirme cualquier persona?

Sí, podés entrar al cuarto oscuro con la persona que vos elijas. Esa persona debe mostrar su documento de identidad y sus datos personales quedarán inscriptos en el padrón electoral. No podrá asistir a otra persona en la misma elección.

Si no voy con alguien ¿puedo pedir asistencia?

Sí. Quien presida la mesa debe asistirte y hacer todo lo necesario para que se respete el secreto de tu voto.