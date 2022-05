El intendente de Marcos Juárez e integrante de Juntos por el Cambio, Pedro Dellarossa manifestó sus intenciones de ser precandidato a gobernador en vistas a las elecciones provinciales del próximo año.

En su paso por la ciudad se reunió con el intendente Damián Bernarte y dirigentes locales de su partido. También visitó la redacción de El Periódico, donde fue entrevistado en el programa radial La Mañana de El Periódico (FM 97.1), donde manifestó su intención de sumarse como candidato a gobernador de la provincia, previa a una interna dentro de Justo por el Cambio.

“Vengo del PRO, creo que nos merecemos tener un precandidato a gobernador. Primero hay que elegir el de nuestra fuerza y luego competir en una interna con el Frente Cívico y el radicalismo. Nuestro partido siempre estuvo muy a la sombra de ellos en Córdoba”, declaró.

Dellarossa, que este año termina su segundo mandato como intendente en su ciudad, definió a su gestión como “exitosa y eficiente” administrativamente y agregó que quiere replicar su modelo a nivel provincial.

Sobre la provincia, dijo que a pesar de ser una de las menos pesada para la carga del contribuyente en comparación a otra, no deja de ser “muy pesada”.

“Se puede gestionar con mayor agilidad y eficiencia. Lo primero que hay que hacer es tomar esas medidas para generarle al ciudadano la mejor calidad de vida. Hay mucho por hacer. Los gobiernos justicialistas se basaron mucho en la obra pública y les dio resultado, pero falta más gestión en educación, en la Caja de Jubilaciones. Hay que lograr una gran estructuración en seguridad y educación”, manifestó Dellarossa.

Sobre Marcos Juárez

Marcos Juárez tendrá elecciones municipales el próximo 11 de septiembre, adelantádose a los comicios provinciales y nacionales: “Estoy terminando mi segundo periodo no puedo por Carta Orgánica presentarme. Pero pienso que es buena la renovación, no estoy a favor de la re-re, hay intendentes que lo piden, quizás sea auténtico pero desde mi punto de vista es buena la renovación, el pueblo es el que elige”, dijo.

Tras ello recordó que en 1995 en la ciudad se estableció la Carta Orgánica, la primera que tuvo la provincia en la ciudad: “En ese periodo gobernaba la Unión Vecinal, el intendente era mi padre y decidieron con los demás partidos librarse de la boleta sábana porque la veían mal y pensaban que la ciudad merecía pensar en su candidato sin ser influenciado por fuerzas políticas más grandes de nivel nacional y provincial y se decide adelantar un año las elecciones”.

Pensando en 2023

Dellarossa se refirió a qué debería pasar para que Juntos por el Cambio gobierne la provincia desde el próximo año.

“Juntos por el Cambio no se puede romper porque no vamos a tener la posibilidad de gobernar y eso ya pasó. Debe salir un candidato del consenso pero con un acuerdo de gobernabilidad seguro. Ahora los egos están a la vista de todos, una interna sería factible con un reglamento donde no se rompan acuerdos o no haya desacuerdos con la disputa”, pidió.

Paralelamente a eso, Dellarossa agregó: “Debe ser una interna y haber además un pacto de gobernabilidad, además para repartir el poder y de antemano decidir cómo se van a ocupar los ministerios”.