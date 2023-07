El próximo miércoles en Tecnoteca de San Francisco se realizará una disertación para evacuar dudas sobre la gestión del pasaporte italiano y en ese marco, Fernando Lorenzato, agente consular de Italia, visitó La Mañana de El Periódico donde contó sobre el avance de estos trámites.

Cabe recordar que el pasado 10 de julio se dieron turnos para la gestión de los pasaportes en San Francisco. “Llegaron más de 200 mails al consulado y pasa que no todos los que llegan están en las condiciones óptimas como para obtener el turno, o porque tienen no tienen el Fast It que es un portal donde uno actualiza todos sus datos como italiano, o también otro tipo de faltantes. Los que se otorgaron son cerca de 180 pasaportes, lo cual es un número importante…”, comentó.

Además, Lorenzatto destacó las gestiones realizadas para San Francisco. “Es muy complicado conseguir turnos hoy y de ciudadanía ni hablar, pero de pasaporte no es fácil y uno escucha que la gente protesta porque faltan turnos. Entonces, tener la posibilidad de que todos los ciudadanos con domicilio en San Francisco puedan hacer el pasaporte ya es un privilegio importante. Además, cuando vos obtenés un turno común, el pasaporte se hace en el consulado de Córdoba, entonces tenés que viajar a Córdoba a hacerlo. Es una doble ventaja porque hay una altísima posibilidad de sacar el pasaporte”, indicó.

En ese sentido, el consul explicó que los días jueves y viernes habrá dos funcionarios del consulado en la ciudad haciendo todos estos pasaportes. “Es una decisión muy importante y los san francisqueños-italianos tenemos que estar sumamente agradecidos”, apuntó.

Disertación en Tecnoteca

El miércoles, desde las 15.30 horas, se realizará en Tecnoteca de San Francisco una disertación donde se evacuarán todas dudas e inquietudes que los vecinos tengan al respecto. “El ciudadano italiano va a tener la oportunidad de tener funcionarios consulares disertando específicamente sobre Fast It (Farnesina Servizi Tematici per Italiani all’Estero, servicio que permite que los ciudadanos italianos que viven en el extranjero accedan a los servicios consulares en línea) y otros diversos servicios consulares. Va a ser una charla, no va a ser para consultas particulares de la gente, esto es otra cosa sumamente importante porque es muy difícil llegar al consulado, por el hecho de que son muchos ciudadanos italianos que hay en la circunscripción Córdoba (reúne a ocho provincias) y tenerlos acá de frente a frente. Esto se lo tenemos que agradecer a la cónsul Julia Campello, que ella es la tomó estas decisiones y salió a llevar el consulado a las distintas ciudades porque esto sucede acá en San Francisco pero también en otros lados y creo que nunca había ocurrido en la historia”, indicó.

Para participar de la charla no requiere inscripción y los interesados en participar solo tienen que asistir a las 15.30 horas.