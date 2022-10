Óptica Morassut celebra sus 75 años de historia con desfile y cena

Óptica Morassut (Bv. 25 de Mayo 2485) es sin dudas una de las ópticas con más trayectoria de la región centro del país. Y este fin de semana está de fiesta, por la celebración de su 75° aniversario con una fuerte impronta de priorizar la salud visual de la familia y la honestidad ante el cliente.

“No le mentimos a la gente. Ofrecemos un producto al precio que nos parece adecuado. Asesoramos al cliente con lo mejor que le conviene, pero nunca le vendemos un producto por otro”, remarcó Laura, quien está al frente de la óptica desde hace más de 20 años, pero la historia en el rubro por parte de la familia viene desde hace muchas décadas, incluso hasta más de un siglo.

Es que el pionero fue su abuelo Jorge, quien antes de 1920 ya tenía una óptica en Córdoba capital. “En estos días de repaso de historia encontramos la trayectoria de mi abuelo. Él tenía óptica en Córdoba hace más de 100 años por lo que es una firma legendaria. Pero acá en la ciudad la inició mi papá hace 75 años, la que hoy sigo yo y luego continuará mi hija María luz”, se esperanzó.

A la vez remarcó que otra de las cualidades que se destaca en la óptica es el respeto por los adultos mayores: “Tenemos que tratar bien a la gente. Buscamos que el cliente se sienta cómodo”.

Una gran fiesta

En el marco de este 75° aniversario, la familia de Óptica Morassut realizará este sábado 22 de octubre una gran fiesta en el salón del centro vecinal de barrio Roque Sáenz Peña. Además de familiares y amigos estará presentes muchos clientes en una noche donde habrá desfile, sorteos y una gran cena con espectáculos en vivo.

“Estamos muy felices porque mucha gente que rodea a la óptica va a participar. Vamos a tener muchos clientes que van a estar y nos dicen que nos conocemos hace año, son parte de la familia”, sostuvo Laura.

Además durante todo el mes llevan adelante sorteos y regalos especiales a través de las redes de la óptica.

Más de 100 años de familia óptica

Como se mencionó anteriormente la historia de la familia Morassut con la salud visual viene desde hace más de 100 años.

“Mi abuelo era ingeniero óptico, en esa época era ese el título, actualmente es una tecnicatura. Buscando en Google encontramos la historia de él con su óptica en Córdoba desde antes de 1920”, indicó.

También aclaró que están celebrando 75 años desde que la empresa se instaló en San Francisco de la mano de su padre Marino “Cacho” Morassut. “Mi papá se vino a vivir a San Francisco y la abrió hace 75 años en Bv. 25 de Mayo en un local al frente del Hotel Libertador”, explicó.

“Llegó a tener once empleados en San Francisco y tuvo hasta cinco sucursales más en Las Varillas, Devoto, Porteña y otras localidades”, manifestó.

En este sentido, recordó que ese momento tenía el taller de calibrado y se hacía el entallado de laboratorio a mano en la época era trabajo manual. El negocio familiar contaba con un espacio de fotografía. Además, después de muchos años anexaron lentes de contacto con la contactóloga Marisa Fernández.

Laura y su desafío

A diferencia de sus antepasados, Laura quedó al frente de la óptica sin haberlo planificado. Su padre falleció en el año 2000, y época en que la hoy especialista se dedicaba a la docencia. Sin embargo, en poco se capacitó y se puso a cargo de la empresa familiar.

“En el 2000 falleció el padre, yo era docente, buscamos un regente para seguir con la firma y al año siguiente fui a estudiar en Córdoba. Hoy regenteó mi propia óptica y es un orgullo para mí”, destacó sobre el negocio que en esos años estaba por calle San Luis y hoy está instalado en Bv. 25 de Mayo 2485.

“En estos 22 años abrimos dos sucursales, la de Devoto que la tuvimos 15 años y una en Villa del Rosario por 3 años, con lindas y no tan buenas experiencias. En San Francisco logré instalar la contactología con todos los aparatos necesarios, además remodelamos mucho el local para atender con mayor comodidad”, destacó.

Además, explicó que logró incorporar herramientas y máquinas nuevas. Sumado a muchos nuevos servicios a través de las redes sociales gracias al aporte de su hija.

La nueva generación

Mariluz es la hija de Laura y decidió sumarse hace tres años a la empresa de su familia para continuar con el legado. Con solo 20 años le falta muy poco para recibirse de técnica en óptica y contactología, a partir de juventud aporta a la empresa familiar nuevas herramientas a través de las redes sociales y comunicación.

“Desde chica siempre me gustó el rubro. Mi mamá nunca me presionó, tal es así que cuando terminé el secundario me puse a estudiar otra carrera y después me di cuenta que quiero también seguir con la óptica”, dijo Mariluz.

En cuanto a la forma de trabajo, explicó: “Tenemos ideas las dos y nos vamos poniendo de acuerdo para renovar y avanzar con las nuevas tendencias”.

Además pudo aportar desde las redes sociales que con la pandemia tuvo un auge para facilitar la atención y servicio a los clientes.