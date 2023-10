El próximo 21 de octubre se realizará la competencia “Travesía Rosa”, certamen de 10 kilómetros por el Río de la Plata. Una de las anotadas es la nadadora de San Francisco, Vanina Guntero, que se especializa en aguas abiertas.

Se trata de una actividad que además tiene por objetivo de recaudar fondos para pagar mamografías a personas que no tienen acceso. El trayecto a cubrir va desde el club CUBA hasta el Club Náutico San Isidro.

“Cada nadador con el pago de su inscripción realiza una donación de 8 mamografías y se invita además a que si alguien desea colaborar lo pueda hacer también. El bono de contribución es de $4000 que se puede abonar en 2 cuotas”, contó Vanina que es ingeniera y comenzó de adulta con este deporte.

La nadadora de 39 años que entrena en el Sport bajo las órdenes del experimentado Orlando Olivero habló en la previa de su nuevo desafío con El Periódico.

¿Cómo decidiste inscribirte en este desafío?

En uno de los grupos de whatsapp de nadadores de largas distancias en aguas abiertas comentaron de la Travesía Rosa e ingresé para ver de qué trataba. Al instante que terminé de leer supe que deseaba participar. Para mi implica varios desafíos, entre ellos, contribuir a la campaña de concientización de prevención para que las mujeres se realicen los controles necesarios. También donar la inscripción a futuras mamografías para mujeres que no tienen acceso a este estudio médico, conseguir donaciones extras y prepararme para nadar 10 kilómetros por el imponente Río de la Plata.

¿Habitualmente realizás actividades con esta finalidad?

En la medida que puedo organizarme sí. Me interesa realizar actividades que tengan esta finalidad y valoro el trabajo de los organizadores. De hecho, en marzo de este año, participé de una Travesía de 35 kilómetros desde Paso de la Patria hasta Corrientes, con el costo de la inscripción se compró una fotocopiadora para la Escuela de Malvinas y ahora en diciembre la vuelven a organizar para hacerle el piso a la Escuelita asi que ya me inscribí.

¿Hace cuánto que te dedicas a nadar en aguas abiertas?

Si bien había hecho algo de natación durante mi niñez, no tuvo demasiada duración ya que en ese momento decidí practicar otro deporte. Recién hace 5 años, y en mi etapa adulta, comencé a nadar de manera rutinaria. A los 4 meses de entrenamiento, me anoté a una maratón de 750 metros en un lago para probar qué era eso de nadar en aguas abiertas y desde ahí no paré.

Cómo donar

Además de la inscripción del nadador que permite sumar 8 mamografías las personas pueden aportar bonos contribución que valen $4.000.

El procedimiento para hacerlo es ingresar a la página www.travesiarosa.com, van a la pestaña de nadadores (donde aparecen las fotos y nombres de todos los inscriptos), pueden buscar mi nombre y ahí sale el link para el pago.

También hay otros montos de donaciones, en ese caso deben escribirle a su mail (vaniguntero@gmail.com).