Miguel Siciliano visitó San Francisco: brindó una charla en una escuela y se reunió con el intendente Bernarte

El presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura, Miguel Siciliano, llevó a cabo diversas actividades este lunes en San Francisco, acompañado por el legislador provincial Gustavo Tevez. Entre ellas, Siciliano visitó la escuela Proa de barrio Ciudad, con especialización en Tecnologías de la Información y Comunicación, para dialogar con estudiantes sobre el funcionamiento de la Legislatura y más tarde mantuvo una reunión con el intendente Damián Bernarte.

El encuentro con los estudiantes forma parte de una actividad denominada “Democracia en el aula”, que Siciliano ya ha realizado en otras localidades de la provincia y el departamento San Justo. “Se trata de traer el movimiento, el funcionamiento, la actividad legislativa para que los pibes y las pibas de las escuelas secundarias puedan saber cómo se aprueba una ley, cuál es el trabajo de legisladores en comisión, cuáles son los temas que estamos discutiendo y, en definitiva, cómo funciona la Legislatura, que es el órgano de representación de todos los cordobeses”, explicó el legislador.

Siciliano destacó la importancia de escuchar las inquietudes de los jóvenes: “Siempre digo que uno cree que con estas cosas viene a enseñar el funcionamiento, en este caso de la Legislatura, pero lo que terminás haciendo es aprender, sobre todo de los pibes y las pibas que tienen tanto para decir; y que no tienen protocolo ni filtro, que te dicen lo que piensan”.

Sin embargo, subrayó que estos espacios de diálogo no deben ser utilizados para hablar de política partidaria, sino para fomentar el conocimiento institucional. “Por supuesto que no se me ocurría nunca en un colegio secundario hablar de política partidaria, sería una locura, pero sí hablar de política en términos institucionales. En la Legislatura están los legisladores de todos los partidos, ahí es donde se crean las leyes, vinculadas en este caso a los jóvenes, a la inserción laboral, a los planes de empleo, a los planes de integración”, aclaró.

“Cuando vos pones el oído ahí te llevas una realidad integral y además los jóvenes también saben para qué está la Legislatura. El joven te dice lo que piensa, por eso hablar con jóvenes yo creo que está bueno porque enriquece la visión de un legislador”, añadió.

Por otro lado, subrayó que su visita forma parte de una política de cercanía promovida por el gobernador Martín Llaryora: “Esto es seguir las instrucciones del gobernador Llaryora, que es que los funcionarios y los legisladores estemos en el territorio. Que estemos escuchando los centros de jubilados, las cámaras comerciales, a los intendentes, a los jóvenes, a los clubes, en cada una de las demandas para que después el Gobierno con esa cercanía pueda tomar mejores decisiones”.

Reunión con Bernarte

Tras la reunión con los estudiantes, Siciliano se reunió con el intendente Bernarte, con la idea de abordar algunas obras para que sean incluidas en el Presupuesto 2025. “Junto al legislador Tevez vamos a visitar al intendente, algunas instituciones, para llevarnos las necesidades, las prioridades de los gobiernos locales. En este caso el Peta Bernarte es parte de nuestro equipo, pero también lo hacemos con los intendentes e intendentas que no son de nuestro color político, hablar con ellos, ver cuál es la prioridad que tienen, cuáles son las necesidades, qué obra deberíamos incluir en el presupuesto y cómo hacemos para trabajar con las diferentes áreas del gobierno provincial”, explicó..

Por último, el legislador también destacó el valor de estas actividades para profundizar su comprensión sobre la diversidad de realidades que atraviesa la provincia: “A mí como presidente del bloque oficialista me interesa mucho estar cerca, escuchar, debatir, ponerme de acuerdo y abarcar temas que hacen a la realidad local y que me permiten enriquecer mi conocimiento respecto a la profundidad que tiene Córdoba”.