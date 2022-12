Se llevó a cabo este miércoles, en la Tecnoteca, un encuentro entre docentes de escuelas de nivel primario y secundario para adultos y la inspectora de zona, para realizar un balance de lo trabajado en el año y para poner en común experiencias y aprendizajes.

Claudia Romero, inspectora de la zona 7, que abarca los departamentos de San Justo y Río Primero, se refirió al encuentro y comentó su objetivo: "Nos reunimos para compartir entre las maestras todas las evidencias pedagógicas con las múltiples acciones que llevaron a cabo durante el año para tratar de que el aprendizaje sea significativo para los adultos".

"Los adultos a veces tienen miedo de llegarse a las escuelas porque no tienen terminado el primario. Y después, cuando se encuentran con las maestras y con todas las acciones que ellas aplican todos los días, comienzan a darle ese cierre a lo que tenían pendiente", agregó.

Consultada acerca del perfil del estudiante adulto de primaria, dijo: "Hay muchos que se sienten cómodos y, no parece, pero hay mucha gente que necesita completar el primario para terminar de comprender cuando escribe, cuando lee y para sentirse incluido dentro de un nivel social. La gente mayor a veces tiene vergüenza de decir que no sabe leer o que no sabe escribir, o por ahí no comprende algo, pero algunos se animan".

Según indicó, la matrícula de este año fue "muy importante": a nivel regional, 380 adultos comenzaron sus estudios primarios. "Me parece un número muy importante. Sí hay un desgranamiento, pero al día de hoy han quedado 350, que es un número importante y eso da fe de las múltiples acciones que hacen a diario las maestras. Por eso las convoqué, para que compartamos entre todos las cosas que han hecho y cómo fueron avanzando", valoró.

Por su parte Carina Trógolo, docente de Brinkmann, realizó un balance del año y manifestó: "Nosotros trabajamos con una currícula que es especial para adultos. A partir de este año tuvimos que empezar a trabajar con programas priorizados, pura oralidad, lectura y escritura, situaciones problemáticas y el uso de recursos TICs".

En ese sentido, se refirió a las estrategias pedagógicas utilizadas y amplió: "Generalmente nosotros trabajamos con el diseño curricular y trabajamos en contexto, teniendo en cuenta las experiencias que los estudiantes traen. Ellos ya tienen un recorrido. Y no está graduado por edad y por grado como en la primaria común, entonces tenemos que evaluar, diagnosticar primeramente en qué etapa, porque nosotros tenemos etapas y ciclos, y a partir de eso contextualizamos los contenidos, que siempre suelen ser con el contexto del lugar donde uno vive".

Así, respecto a la modalidad de las clases, sostuvo que trabajan por ciclo: alfabetización, primera y segunda etapa, tercera etapa, y cuarta y quinta etapa. "En cuanto a horarios, tenemos apertura desde la supervisión y también lo permite la legislación, entonces los mismos se manejan de acuerdo a la demanda que hay en el lugar. Particularmente en mi pueblo tengo horarios a la noche y a la siesta. Y tengo una extensión áulica en un centro de jubilados. Esa es la forma en que trabajamos hoy", dijo.