Mario, el peluquero de San Francisco que le corta el pelo a personas en situación de calle

Mario Rivarossa, peluquero de San Francisco que hace seis años se encuentra viviendo en Villa Carlos Paz, fue noticia por estos días a partir de una noble acción: le corta el pelo a personas en situación de calle.

Rivarossa, que tras estar adelante de un salón de belleza por más de 30 años en nuestra ciudad, de la que asegura tener los mejores recuerdos, y que se fue a vivir a las sierras de Córdoba en busca de tranquilidad, llamó la atención cuando fue visto en plena vía pública haciendo su trabajo.

En diálogo con El Periódico, el peluquero que empezó su camino a los 15 años tomando un primer curso de peluquería, contó que lo que hace es por vocación: “Lo estoy disfrutando, tengo espacio libre y me encuentro en ocasiones con personas que necesitan. En Córdoba se ve cada vez más, lamentablemente. Igual destaco que el municipio está presente. Veo que a veces les dan de comer y en algunos casos les dan también un lugar para dormir, pero algunas personas vuelven a la calle porque se acostumbraron a vivir de esa manera, sin depender de nadie. Yo no me meto, no cuestiono. Solo les digo que se acerquen a Dios".

“Compartimos solamente un rato durante el corte y trato de levantarles el ánimo en ese momento cambiándoles la apariencia. Y les digo que cuenten conmigo cada vez que necesiten un corte. Muchos no tienen celular, pero sé dónde están, entonces cuando yo veo que más o menos pasaron 40 días, que les creció el pelo, y lo hice muchas veces, hago un paseo por los lugares donde están. Estuve el domingo en Capilla del Monte, ayer estuve en Córdoba y hoy tengo a un muchacho acá en Carlos Paz”, explicó.

En la actualidad, mientras sueña con volver a poner un salón, esta vez en Carlos Paz, Rivarossa está haciendo un curso para ser paramédico. La idea surgió a partir de actividades de trekking en la montaña, que realiza los fines de semana, en donde en ocasiones alguna persona necesitó primeros auxilios. Su deseo es, ahora, poder aplicar sus conocimientos en esta nueva área y poder asistir a las personas padezcan algún problema de salud.