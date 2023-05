Las escuelas de barrio Acapulco cumplieron su sueño de tener comedor escolar

Finalmente el anhelo de años se cumplió para la escuela primaria Nº 1264 “Malvinas Argentinas” y la escuela secundaria Nº 526 Paulo Freire que comparten edificio en el barrio Acapulco de Josefina: pudieron finalizar la construcción del comedor escolar.

Se trata de una obra que se viene gestionando hace muchos años y que finalmente se concretó hace algunas semanas.

El director de la escuela secundaria, José Giuliano Albo, habló en El Periódico Radio por FM 97.1 y se mostró feliz con ello: “Parece mentira, pero ya se ha terminado con la construcción. Estamos con detalles finales en la parte eléctrica, en la plomería, pero son detalles. Esta semana llegaron las mesas, los bancos, la cocina está en un 95% completa”.

Al tener la Copa de Leche, en la escuela ya comenzaron a darle utilidad al comedor, ofreciéndoles el desayuno a los estudiantes de la primaria y la merienda a los jóvenes de la secundaria. “Es un sueño para nosotros, sentimos mucha emoción, mucha alegría ver que los chicos ingresan, se sientan, ocupan su lugar y se van alimentando”, dijo Giuliano Albo.

Después del temporal

El 14 de diciembre de 2018 marcó un antes y un después para ambas escuelas. Ese día, el viento arrasó con el techo del ala sur y obligó a clausurar diez recintos, entre aulas, sanitarios y demás oficinas. Tras ello, y con la llegada de fondos para poder reconstruir el edificio, fue que con buen tino se aprovechó un sobrante y se comenzó a darle forma al anhelo de años: el comedor.

“Con la presidenta comunal, con excelente administración, en conjunto con Adriana, la directora de la escuela primaria, nos pusimos de acuerdo en que con esa plata teníamos que empezar a construir el comedor. Nos embarcamos en ese tema y empezamos a gestionar la plata que nos faltaba. Nos depositaron 20 millones y se hizo a través de una obra delegada, que significa que le pasan el dinero a Comuna, y la Columna con todo su equipo empieza a movilizar a toda la gente para construir el comedor. Y hará prácticamente un mes que se terminó con todo. Ya se pintó, se colocaron aires acondicionados, hoy faltan detalles pero tenemos un comedor escolar de lujo”, detalló el director.

Seguidamente, explicó que lo que se finalizó hace algunas semanas es, en realidad, fruto del trabajo de años y de varias administraciones: “Esto se viene gestionando hace unos 35 años; nosotros estamos disfrutando de este momento, pero la realidad es que tenemos que mirar hacia atrás y las exdirectoras son personas que se han movido también y gracias también a ellas nosotros hoy podemos tener el comedor”.

La escuela, más que educación

El comedor vino a subsanar una necesidad muy grande en el barrio: la falta de este espacio en la escuela provocaba que algunas familias decidieran enviar a los chicos a otros establecimientos educativos en los que además de educación, pudieran brindarles un plato caliente.

“Esto es lo que tiene que entender la gente, hoy la escuela no es más solamente transmitir conocimientos. Hoy son talleres de electricidad, carpintería, jornadas, una relación con la comunidad educativa. Y cuando hablo de la comunidad educativa hablo de la familia, trabajar en redes con la instituciones del barrio. La escuela es muchísimo más que eso, inclusive un plato de comida caliente para el chico que tanto lo necesita, no solamente por la situación económica, sino también por tiempo. Hay muchas familias que no tienen tiempo para sentarse al mediodía a prepararle una comida a su hijo”, sostuvo.

Seguidamente, el director agregó: “Esta es una ayuda enorme para el barrio, la gente por ahí no toma dimensión, y nosotros estamos muy emocionados con todo, cada cosa que vamos viendo que va sucediendo realmente nos moviliza mucho”.

“Ahora estamos esperando la concreción del cargo de cocinera para empezar a darles la comida. No obstante, para que empecemos a dar la comida, el Gobierno nos depositó dinero para que hagamos viandas. Ahora estamos a un paso de concretar eso, esperamos en poco tiempo tener los cargos para darle el formato que corresponde al comedor escolar”, cerró.