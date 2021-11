Integrantes de la Peña Boquense de San Francisco lanzaron una campaña para ayudar a Ariel Palacios, el hombre que fue víctima de la destrucción de su casa, sobre Carrá al 500, a causa de un grave incendio desatado el viernes pasado.

Diego Baravalle, uno de los organizadores de la movida, explicó que el objetivo es poder recaudar el dinero suficiente para que Ariel pueda volver a tener su casa.

"La semana pasada se contactó con nosotros un muchacho, nos contó sobre la situación que había sufrido su familiar, y nos preguntó si le podíamos dar una mano, nos dijo que él no estaba acostumbrado a pedir, pero que veían que normalmente impulsamos algún tipo de campaña, entonces me comprometí a ir. Estuve el domingo a la mañana, y me contaba Ariel que compañeros del trabajo ya lo habían ayudado con ropa y muebles, pero el cuadro de ver la casa completamente destruida por el fuego lógicamente hizo que apuntemos a la casa", dijo Baravalle.

Seguidamente, agregó: "Es un chico trabajador que con esfuerzo consiguió una casa prefabricada y hoy no tiene nada. Sabemos que la solidaridad de San Francisco es grande y por eso esperamos que por ese esfuerzo que puso algún día para tener su casa, la vuelva a tener. Y en el corto plazo, porque sabemos todo lo que representa un hogar. Mucho más allá de lo material, es el lugar de una persona, donde la persona proyecta su vida, aparte de ser el lugar de los hijos y la familia".

En ese sentido, desde la entidad que lleva adelante la campaña difundieron una cuenta bancaria a la cual se puede depositar dinero para ayudar: "Está a disposición de todo aquel que crea que pueda dar una mano. De hecho ya hay gente que lo esta haciendo a la cual le agradecemos de corazón. Esperemos que se haga un poco más corto el camino en este difícil momento".

El número de cuenta es 404300030560762; el número de CBU, 0440043140000305607627; el alias, Arielyjuli; y el titular de la cuenta, Ariel Omar Palacios.

"Soy joven, puedo seguir y voy a salir adelante"

Luego de lo ocurrido, Ariel Palacios habló con El Periódico y recordó ese momento: "Salgo de trabajar, venía para mi casa y doblando me encontré los bomberos, pero nunca me imaginé que iba a ser mi casa. Cuando llegue acá, ya estaban los bomberos, el fuego ya estaba apagado pero me agarró un ataque, todo pasó rápido, después vinieron mis amigos, vino mi mamá y se acercaron los vecinos y me dijeron que me quedara tranquilo y que todo iba a estar bien, me quedé sin palabras".

El hombre recordó el esfuerzo que le llevó poder tener su casa, la cual había podido adquirir hacía casi cuatro años, y lamentó las pérdidas. "Me costó bastante, tuve mucha ayuda de unos amigos que me ayudaron bastante, ahora en enero iban a ser cuatro años. Perdí todo, está todo quemado, no pude recuperar nada, las chapas las tuve que sacar ayer porque se las estaba llevando el viento. No no quedó nada, la ropa se quemó, los muebles se quemaron, las camas, el colchón, no quedó nada", apuntó.

Por el momento, Ariel está viviendo de un familiar mientras busca una casa para alquilar. Cuenta con trabajo y ya recibió donaciones de muebles, electrodomésticos y ropa. Ahora el sueño es poder volver a tener su casa. "Tuve mucha ayuda, estuve recibiendo muebles, casi todo lo que va dentro de una casa, así que ya casi al 80% más o menos lo tengo todo cubierto, pero la idea es volver a hacer la casa, volver a empezar. Soy una persona a la que no le gusta pedir, nunca pedí, siempre traté de arreglármelas solo. Y salió esto del banco para ver si puedo volver a empezar, yo con lo que tenga ya ahí arranco, pero si la gente no puede, no puede. Yo sé que cuesta, cuesta la plata, cuesta todo. Pero yo soy joven , puedo seguir y voy a salir adelante", agregó.

Sobre el final, se mostró muy agradecido por la ayuda recibida: "Estoy súper feliz, muy agradecido por toda la gente. No hay palabras para toda la ayuda que me dieron. Mucha gente me llamó, mucha gente me escribió por mensaje, me escribieron por el Facebook, con buena onda, me decían que todo iba a estar bien, gente que conocía, gente que no conocía, amigos, se acercaron, me hicieron el aguante. Tengo que seguir para adelante como siempre".

Por otro tipo de ayuda, se puede contactar a Ariel al (03564) 15616431.