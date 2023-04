En febrero Trenes Argentinos lanzó un concurso fotográfico para ferroaficionados a modo de homenaje de quienes voluntariamente hacen llegar siempre cientos de imágenes de las formaciones en todo el país. Si se ve la publicación en Instagram de ese día hay un usuario Noé Vitola que le dio Like, de él se trata la historia.

Noé a los 4 años se conocía de memoria la estación de trenes de San Francisco, la única en actividad que es el Belgrano y fueron sus papás los que los llevaban a esos primeros paseos. Ahora con 16 hace mucho que va solo y se dedica a buscar la toma perfecta o subir videos a su canal de Youtube.

En uno de esos días sacó la foto premiada sobre la que contó que era simple, pero resumía bien todo lo que significa la vida en la estación. “La mía era sencilla, o sea era un día domingo. Yo estaba yendo a sacar fotos y justo había una formación que era tan larga que no entraba completamente en la vía, entonces se dividía a la altura de (calle) Echeverría”, describió sobre aquella jornada a El Periódico.

Una de las razones por las que cree que se hizo llamativa es que “es una foto que se ve el movimiento de la estación y como es en una temporada de mucha carga muestra bien el trabajo de un ferrocarril”.

Premiación

Después de informarse la elección de los ganadores, Noé fue este miércoles a Buenos Aires para recibir la distinción y tuvo la oportunidad de conocer detalladamente por una visita guiada exclusiva el Museo Nacional Ferroviario (MNF).

“Era un acto para honrar a los ferroaficionados que habíamos ganado, en la presentación había gente que le encanta todo esto de los trenes y bueno nos dieron una recorrida especial por el MNF, nos dieron un diploma y bolsa con regalos”.

Entre las fotos premiadas están imágenes de dos formaciones del tren San Martín que se cruzan en Rawson, otro volviendo del Paso Socompa, límite entre Argentina y Chile, se le otorgó por último una mención especial por la cantidad de votos a una postal del tren Urquiza cruzando el Puente Zárate Brazo Largo. En el caso de Noé su imagen era del Belgrano ingresando a la playa ferroviaria de San Francisco.

Sueños de tren

El día que conoció la estación de tren para Noé fue un antes y después y su familia estuvo ahí para verlo transformarse.

“Mis viejos me llevaban a ver los trenes desde chiquito acá en la estación, y siempre me hacían subir a la máquina. Después más cuando tuve el primer celular creé el canal de YouTube, empecé a sacar fotos, me sumé a grupos de whatsapp para conocer y conversar con gente que le gustaba lo mismo que yo y así fue que surgió”, recordó.

Desde aquellos años sigue a paso firme pensando en que pronto podrá ingresar a trabajar en Trenes Argentinos y vio esta oportunidad como un puente para llegar a esa meta. La función es lo de menos, él quiere vivir la adrenalina de ser parte de esa familia y viajar por todos lados arriba de una máquina. Ese día pasará de ser el pibe que corría detrás de los trenes para estar al frente de ellos.