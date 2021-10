Jubilada fue atacada por perros y debió ser operada: no puede trabajar por tres meses

Días atrás, una mujer de 65 años fue atacada por una jauría de perros en la esquina de Catamarca y 2 de Abril, en barrio 9 de Septiembre: ayer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Por este hecho no podrá trabajar por tres meses y vive momentos de angustia.

Según contó a El Periódico la mujer, María Ester, el hecho ocurrió el miércoles de la semana pasada cuando salió en su moto a hacer los mandados. Por fortuna, fue socorrida a tiempo por un policía que pasaba por el lugar. Por lo ocurrido, no podrá caminar ni trabajar por tres meses; también tendrá que hacerse cargo de gastos médicos.

La mujer fue asistida por un servicio de emergencias que la trasladó a un sanatorio, donde le brindaron las primeras curaciones. Pero hace dos días debió volver para que la intervinieran quirúrgicamente.

"Fue el miércoles pasado, que estaba lloviendo. Cuando paró un poco, cerca de mediodía, yo salí a hacer mandados y me atacaron los perros. Yo conté siete, pero los que me mordieron fueron dos. Uno me agarró la pierna, me sacó los pedazos, me hizo dos agujeros, y otro chiquito, la otra pierna. Pero no me alcanzaron a tirar de la moto, menos mal. Yo iba en moto tocando bocina pero nadie salió, los dueños de los perros no salieron, y me socorrió justo un policía que iba pasando sino no sé, los perros no me dejaban avanzar", contó la mujer.

Seguidamente, agregó: "Había perros de todos tamaños, el que me mordió era uno grande, un perro marrón, no sé si es cruza con dogo pero es grandísimo, el otro era más chiquito, pero menos mal que iba pasando ese policía. Él me ayudó, se arrimó, porque los perros me tenían rodeada, no me dejaban salir y las zapatillas se me llenaban de sangre. El policía se arrimó, me socorrió y llamó a emergencias, que me llevaron al sanatorio".

La mujer destacó la atención en el sanatorio, donde le hicieron una cirugía en la pierna, pero lamentó que ahora no podrá trabajar: "Yo soy niñera, cuidaba a un nene, trabajaba de lunes a viernes tres o cuatro horas y ahora estoy sin nada. No puedo trabajar por tres meses más o menos, me dijo el médico". Hoy deberá ir del cirujano otra vez.

"Soy jubilada, esta es la segunda vez que tengo que comprar antibióticos, no sé cómo voy a hacer, soy jubilada, la jubilación de ama de casa es mínima, ya voy a ver cómo me las arreglo. El dueño no fue capaz de preguntarme cómo estoy o si necesito que me lleven al médico, porque la única forma que tenía de moverme era la moto y ahora no la puedo usar", manifestó.

Para finalizar, Ester contó que este tipo de hechos ya pasaron anteriormente, según pudo conocer. "No es la primera ni la segunda, es un perro malo", cerró.