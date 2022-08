Inauguró Benelli Store Triple Cinco, concesionario oficial de la marca italiana

La prestigiosa marca Benelli, que tiene más de 100 años de trayectoria y que ofrece al mercado motos elegantes y deportivas, creadas para satisfacer las necesidades incluso del piloto más exigente, garantizando la máxima experiencia de conducción, desembarcó en Entre Ríos 2804 para ofrecer tecnología, innovación y pasión.

Benelli Store Tripe Cinco inauguró este viernes ante la presencia de un buen marco de público que se llegó al lugar para conocer la nueva propuesta, que llega de la familia Farchetto.

“Estamos muy contentos de este evento estamos muy deseosos de poder largar, de poder inaugurar, después de unos cuantos meses de que venimos promocionando el desarrollo de esta firma”, contó Diego Farchetto, propietario.

Seguidamente, su hija Celeste Farchetto recordó que el proyecto familiar se viene armando desde noviembre del año pasado, y que implicó la obtención de la marca y el diseño del local, entre otros procesos.

“Los esperamos en horario comercial a los que quieran venir a conocer y a vivir la experiencia, no solo con Benelli, sino también con Motomel, y a conocer toda la gama que tenemos”, agregó su papá.

Motos para toda exigencia

En el flamante local, los amantes de las motos podrán encontrar opciones en todas las cilindradas: en Benelli, desde 150 cc hasta 752 cc y de Motomel, desde 110 cc hasta 250 cc.

“Hay mucha proyección, mucho desarrollo, la marca viene incorporando modelos permanentemente. Hay muchas alternativas para todo el público, no solo con Benelli sino también con Motomel, que tiene motos desde para el que la usa moto tradicionalmente, por ejemplo por trabajo, hasta para quienes ven en la moto un hobby o un gusto y quieren comprarse una moto de alta cilindrada y se compran una Benelli”, comentó Diego.

En esa línea, insistió en que el objetivo de la firma es el de llegar a todo el público de San Francisco y no limitarse a un solo sector: “Hay motos para todos”.

Asimismo, destacó el servicio posventa: “La compra de la moto no termina en la compra, no es algo comercial, me parece que pasa por otras emociones. Y lo que queremos brindar es eso, hacer una gran comunidad de Benelli, desarrollar diferentes eventos como tenemos programados, los Benelli Week, las vueltas a Miramar o a Santa Fe. Queremos empezar a hacer un grupo de gente para la que realmente las motos sean una pasión. Una comunidad. Estamos muy contentos y queremos estar a la altura de la ciudad y que la gente nos acompañe”.

Atención personalizada

La empresa pensó además en un detalle muy importante relacionado a la atención: el contacto personalizado.

“Tenemos también personal femenino, el cual está muy capacitado y va a atender a las mujeres que quieran comprarse su primer moto o cambiarla”, dijo Diego.

Celeste agregó: “Es un rubro en donde está muy marcada la imagen masculina y hay muchas mujeres que usan moto o se sientes atraídas por el sector. Por eso es importante tener personal femenino que las pueda aconsejar, para que no se sientan agobiadas y puedan vivir una linda experiencia al venir al local”.

Contacto

Benelli Store Triple Cinco se encuentra en Entre Ríos 2804. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 y sábados de 9 a 13. Interesados en conocer más sobre la propuesta, pueden llamar a los teléfonos 3564474064 o 3564652979 o ingresar a Instagram, a @benellistoretriplecinco.

La firma cuenta con varias opciones de financiamiento, por lo que invitan a consultar sobre créditos personales, prendarios y pagos en todas las tarjetas de crédito con los planes Ahora 3, 6, 12 y 18.