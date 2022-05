“Yo esperé todo el día y nunca nadie pasó”, era la frase que repetían una y otra vez los vecinos y vecinas que llegaban al edificio de la Tecnoteca San Francisco y que, por diferentes circunstancias no fueron censadas en la jornada del miércoles 18 de mayo.

Por este motivo, desde las 9 y hasta las 16, el municipio puso a disposición el edificio ubicado en la Plaza Cívica, para que los vecinos que no fueron censados puedan concluir el trámite.

Marta, una vecina jubilada de barrio Jardín contó a El Periódico que se pasó toda la jornada esperando a que pase un censista por su casa y no sabe por qué motivo no lo hicieron. “Así que me vine, quiero cumplir. Como no sé completar el censo por computadora vine hasta acá para que me ayuden. Ahora ya está”, dijo.

Por otra parte, Susana tiene su domicilio en cercanías al Hipódromo San Francisco y pese a que siempre hubo gente en su hogar nadie se hizo presente. “En 2010 me acuerdo perfecto vino un auto y trajo al chico del censo, en esta oportunidad, nada. Hace de las 9 que estoy y solo hay dos personas haciendo el censo, habrá que esperar”, se quejó.

Con el correr de las horas fueron varias las personas que se iban llegando a la Tecnoteca para completar los formularios y concluir el censo.

Qué hacer en caso de no haber recibido la visita de un censista

Quienes no recibieron la visita del censista y no completaron el Censo digital, tienen tres opciones para ser correctamente contabilizados: esperar a la persona censista durante la etapa de recuperación, entre el 19 y el 24 de mayo; responder el censo digital que ya se encuentra disponible desde la ventana superior derecha del sitio www.censo.gob.ar; comunicarse al 0800-345-2022 o enviar un correo a censo@indec.gob.ar con la siguiente información:

-Asunto: "No fui censado/a"; Nombre; Provincia; Partido/Departamento; Localidad; Calle; Número; Piso y departamento (si es propiedad horizontal); Correo electrónico; Teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular).

Hasta el 22 de mayo próximo se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente contabilizada.

¿Qué pasa si no pasó el censista, pero completé el Censo Digital?

Quienes ya completaron el Censo Digital y tienen el código de completamiento de seis dígitos, el Indec los considera censados. No es necesario que envíen sus datos a las vías de contacto a menos que necesiten subsanar alguna información que hayan registrado u omitido en el cuestionario digital.