El intendente Damián Bernarte visitó en la tarde del martes la plaza Vélez Sársfield donde dejó inaugurados los nuevos baños públicos. Este es el tercer espacio verde de San Francisco que incorpora los sanitarios y el segundo habilitado en un mes.

Al igual que los anteriores los baños funcionan de manera libre y gratuita, de lunes a domingo en horario de 7:30 a 21:30. Es un módulo sanitario construido con un contenedor reciclado dividido en tres espacios para mujeres, hombres y personas con discapacidad.

Hay un cambiador plegable para bebés, un espacio para personal de mantenimiento, secador de manos eléctrico, iluminación led y ventilación a través de ventanas de aluminio, contando con sus respectivas conexiones a redes de agua, cloacas y electricidad.

Bernarte dijo: “Esta es la plaza de mi barrio, me he criado y pasé horas y horas jugando a la pelota. Aquí fui muy feliz y me da mucho placer estar inaugurando el tercer baño público en San Francisco”.

Asimismo ponderó otros programas que se han consolidado como los Puntos Verdes o los de separación de residuos y reciclado ya que consideró que al igual que los baños “marcan un antes y después en la historia de San Francisco”.

Por otro lado, el presidente del Centro Vecinal de barrio Roca Eduardo Assum acompañó la inauguración y expresó su satisfacción. “Los vecinos los pedíamos hace tiempo, estamos muy contentos y solo pedimos que sepan cuidarlos. Estamos muy contentos por las obras que se han hecho en barrio Roca y porque cuando se hace un reclamo en seguida están presentes”.