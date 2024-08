Habilitaron la ampliación de la pavimentación en bulevar Buenos Aires y calle España

Con la presencia del intendente municipal, Damián Bernarte, la Municipalidad de San Francisco realizó la habilitación al tránsito vehicular de la obra de pavimentación del bulevar Buenos Aires y calle España, entre las calles Roma y Güemes, permitiendo de esta manera una mayor fluidez en la circulación hacia el sector norte de la ciudad sumándose a la avenida Primeros Colonizadores y del Libertador (N).

La obra comprendió la ejecución de dos tramos de 250 metros lineales, uno sobre bulevar Buenos Aires y el restante por calle España. En cada una de estas arterias, se colocaron 560 metros cúbicos de hormigón elaborado en la Planta Hormigonera Municipal, lo que representa la capacidad completa de 70 camiones hormigoneros que depositaron el producto en el sector.

Acompañaron al intendente Bernarte el presidente del Concejo Deliberante, Mario Ortega; miembros del Concejo Deliberante; el secretario de Infraestructura, Carlos Ortega; funcionarios del Departamento Ejecutivo; el presidente del Centro Vecinal Barrio Palmares, Damián Balangione y el titular del Centro Vecinal Barrio José Hernández, Héctor Fassetta, entre otros.

El intendente Bernarte comenzó señalando que la inauguración de esta obra “representa un momento de mucha alegría y orgullo” ya que “en estos 38 meses de gestión no hemos parado de generar mejoras para la ciudad en lo que tiene que ver con la obra pública y con la calidad y prestación de los servicios”.

“Siempre que logramos un objetivo llegamos al punto de partida de un nuevo desafío. Así somos los sanfrancisqueños, una comunidad muy exigente que obliga a quienes están a cargo de la gestión municipal de estar permanentemente tratando de generar nuevos proyectos para que la ciudad siga avanzando”.

En este caso, Bernarte comentó que “esto es posible de realizar gracias a la interacción entre el sector público con el privado, poniendo en marcha un modelo de gestión que es marca registrada en San Francisco. El sector noroeste de la ciudad ha tenido una explosión demográfica muy importante en muy poco tiempo y por eso como Municipalidad estamos respondiendo a la altura de las circunstancias con la realización de obras de infraestructura que aportan servicios y conectividad para los vecinos”.

“Estas dos vías van a generar una mejor conexión entre los barrios del noroeste de San Francisco con el casco central de la ciudad. En lo que respecta a calle España, va a permitir a los niños y jóvenes que concurren a la escuela ProA transitar por una traza asfaltada”.

Luego, el intendente remarcó que “la ciudad no para de crecer y a esto lo hacemos juntos en interacción entre el sector público, el privado con una importante participación de las organizaciones del tercer sector donde los centros vecinales cumplen un rol fundamental recogiendo las inquietudes del vecino y las transmite al gobierno municipal permitiéndonos llegar con las soluciones que se demandan. En ese contexto el Estado Municipal se mantiene siempre atento a las inquietudes que demanda la comunidad para generar mejores condiciones de vida para los vecinos”.

Por último, resaltó que “este es un momento histórico. Llevamos más de treinta kilómetros de calles asfaltadas en la ciudad ejecutados en los últimos 32 meses. En San Francisco, aún en un contexto nacional desfavorable, siguen sucediendo cosas que no suceden en otros lugares del país y eso para todos tiene que ser motivo de orgullo. Claro que falta más, tenemos nuevos objetivos para el sector como el cordón cuneta, la estación de bombeo para que puedan llegar las cloacas pero no podemos dejar de reconocer que San Francisco no para de crecer y desarrollarse”.

Por su parte, el presidente del Centro Vecinal Barrio Palmares, Damián Balangione destacó que “este era un deseo que esperábamos hace mucho tiempo. Nuestro próximo objetivo es contar con el cordón cuneta en todo el barrio, así como también la red de cloacas. Un agradecimiento muy especial a la Municipalidad de San Francisco y al intendente municipal, Damián Bernarte que nos escuchó y supo hacer realidad nuestras expectativas”.

En tanto, Héctor Fassetta, titular del Centro Vecinal Barrio José Hernández dijo que “en este momento es una alegría muy grande compartir esta obra que hace años que venimos esperando. Es un logro que agiliza todo el tránsito porque comenzó con calle Pueyrredón y avenida del Libertador (N) y ahora se suman bulevar Buenos Aires y calle España. Muchas gracias a las autoridades municipales y un párrafo especial para la empresa constructora que llevó a cabo un trabajo increíble”.