Giulia Campeggio, cónsul general de Italia en Córdoba, visitó San Francisco

Giulia Campeggio, cónsul general de Italia en Córdoba, visitó este viernes la ciudad de San Francisco donde realizó una recorrida con el objetivo de conocer instituciones en pos de fortalecer y continuar desarrollando los lazos que unen a Italia con nuestra comunidad.

Campeggio visitó la escuela Bilingüe Bicultural Dante Alighieri, la escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda, se reunión con directivos del Parque Industrial, con el intendente Ignacio García Aresca y con la Colectividad Italiana en Sociedad Italiana.

"Fue un día muy intenso, de muchos encuentros, donde aprendí muchas cosas, primero que San Francisco es muy cercana a Italia por su historia, pero también por su presente y su futuro. Veo una ciudad pujante con mucha posibilidades, con una linda sociedad, con empresas prometedoras y también con escuelas importantes, creo que hay que trabajar más para fortalecer aún más los lazos que existen entre Italia y San Francisco, que por supuesto es ya están", expresó.

En cuanto a los desafíos en este cargo, Campeggio destacó que trabajará para fortalecer la atención a los ciudadanos italianos. "El consulado tiene que estar para brindar los servicios que los ciudadanos italianos se merecen y necesitan; y también para apoyar y ayudar a todos los argentinos que necesitan, por ejemplo, viajar a Italia o que tienen intereses culturales, comerciales. Mi objetivo es mejorar todos los servicios consulares a pesar de que somos poquitos en el consulado y la demanda es muy fuerte; y por otro lado trabajar en el pilar de la cultura porque por supuesto Italia y Argentina son dos países con una gran cultura y la parte también de relaciones económicas", indicó.

Demanda de argentinos para viajar a Italia. "La verdad que la demanda siempre fue muy alta, tanto de ciudadanía, como de pasaportes por parte de los que ya son ciudadanos italianos para viajar a Italia. En toda la Argentina, no solo en Córdoba, sigue siendo alta", comentó Campeggio.

Turnos para gestionar ciudadanía y otros trámites

Campeggio comentó que el consulado trabaja en grupos y brindando turnos para ordenar la atención y resolver las necesidades del ciudadano. "Entiendo realmente la inquietud de muchos que me escriben y me dicen que no hay turnos, que no funciona el sistema, pero el sistema funciona, el tema es que hay un cupo limitado de acuerdo también a la capacidad de trabajo que tiene el consulado y de acuerdo también con los atrasos, por ejemplo con los turnos que se dieron hace muchos años y que yo quiero terminar de trabajar porque me parece justo que la gente que tiene ya un turno otorgado hace años pueda por fin tramitar su ciudadanía y también estamos trabajando con los turnos que se otorgaron sin parar a lo largo de la pandemia. Entonces la respuesta es: sí, hay nuevos turnos para ciudadanía, a lo mejor no tantos como la demanda porque la demanda es impresionante", señaló.

"Con respecto a otros servicios ya terminamos con el atraso que teníamos debido a la pandemia, entonces son todos turnos nuevos... El sistema es electrónico, es a nivel mundial, no es un sistema que elegimos nosotros. Este nuevo sistema empezó el 14 de junio y es igual en todo el mundo, entonces el proceso es igual para todos y la ley que lo regula, la documentación es igual en todo el mundo. Yo lo que espero hacer, terminados los turnos viejos, es poder aumentar un poco el cupo", agregó.