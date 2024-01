Gisela Velázquez fue intervenida con éxito: "La cirugía salió bien, evoluciona favorablemente" dijo su mamá

Gisela Velázquez, la joven sanfrancisqueña de 23 años que se encontraba internada en la Clínica San Isidro de Jesús María desde la semana pasada, fue intervenida con éxito este miércoles y evoluciona favorablemente.

La joven sanfrancisqueña fue sometida a una trombectomía mecánica, un procedimiento utilizado para el tratamiento de los infartos cerebrales agudos de origen tromboembólico.

Nancy Bustamante, madre de Gisela, agradeció las cadenas de oraciones realizadas, también a todos los vecinos que organizaron ventas para recaudar dinero y a todos aquellos que aportaron para poder cubrir estos procedimientos, que son extremadamente caros y que la mutual -hasta el momento- no cubría.

No obstante solicitó que, si bien todavía no lograron recaudar el dinero necesario para cubrir los gastos, no transfieran más dinero a las cuentas divulgadas.

Mediante un comunicado, Bustamante señaló: “Queremos agradecer en nombre de toda la familia por su apoyo incondicional. La cirugía de hoy salió muy bien, ella evoluciona favorablemente. Lamentablemente no contamos con la ayuda de la mutual Nobis , y es por eso que hemos recurrido a pedir su colaboración”.

“Dentro de los gastos más significativos, tenemos la cirugía Trombectomía mecánica, que posibilitó la extracción de coágulo, con un costo de $3.600.000. El traslado en ambulancia fue de $220.000 con factura, (estaba la opción de hacerlo sin factura con un valor $200.000). Ayer le practicaron un estudio, Angiotomografía, que fue el que permitió dar el diagnóstico, con un costo $65300, de los cuales la mutual nos cubrió $45000, es decir que tuvimos que abonar $20300. Estos fueron los gastos mas costosos, porque el hecho de tener que viajar desde Córdoba a Jesús María, dos veces por día, que es donde está internada Gisela, implica un gasto diario”, prosiguió.

Y agregó: “Gracias a la ayuda de todos ustedes pudimos recaudar, entre algunas donaciones y algunos préstamos, $2.600.000. Una persona se ofreció a donar $1.000.000, estamos a la espera de que se concrete. En caso de que no aparezca esta persona, le vamos a informar. Por lo tanto, no transfieran más dinero” .