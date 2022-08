Gastón Pauls en San Francisco: “Hoy los pibes tienen la droga al alcance de la mano”

El viernes y sábado se desarrolló en el Superdomo de San Francisco el evento Adolescencia Ya destinos a jóvenes y adultos con el abordaje de varios temas como bullying, adicciones y ciberbullying.

En ese marco, el encargado de cerrar el ciclo de charlas fue el reconocido actor Gastón Pauls, quien previo a su disertación del sábado a la tarde habló con El Periódico.

“Vengo dando charlas desde seis años en todo el país. Van más de 280 mil personas con las que hablé sobre el tema. Mucha gente con necesidad de saber y prevención porque no hay campañas intensas o trabajos al respecto”, sostuvo.

Al mismo tiempo, añadió: “Todos los que somos padres tenemos conciencia de que los pibes están cada vez más cerca de probar drogas. Cuando tenía 14 años conseguir un vodka era bastante difícil, ni hablar de conseguir cocaína. Había que meterse en lugar complejos, hoy con el celular en tres minutos la tenés en la puerta de tu casa”.

Por eso remarcó, necesitamos mucha más prevención sobre el tema.

Sobre en qué basa su charla, Pauls, dijo: “Les cuento mi historia de cómo arranqué creyendo que había una solución en el alcohol, marihuana y cocaína a varios problemas emocionales o intelectuales que yo creía tener. Eso me fue metiendo en un callejón sin salida e infierno del que no podía salir”.

“Vi morir cuatro amigos míos por suicidios, sobredosis y asesinatos. Lo único que me pide mi recuperación es que yo comparta la esperanza con otras personas. Por es trato de llevar el mensaje a esos pibes que por ahí piensan vamos a fumar un poco de pasta base a ver qué me pasa. Te vas a meter en una de la que no vas a poder salir”, enfatizó el actor.

-¿Cuál es el mejor consejo para los jóvenes?

-Que los jóvenes sean libres, la droga no tiene que ver con la libertad. Las propagandas te llevan al alcohol y drogas pensando que sos más canchero. Y falta campañas que frenen ese tipo de mensajes. El alcohol te vende el sabor del encuentro.

Para ser libre no hace falta un porro, tomar un ácido, merca y o tomar alcohol. El problema de las drogas le puede ocurrir al famoso o no famoso, al rico, al pobre, al macrista o al kirchnerista.