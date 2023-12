Fumigación en San Francisco: un "paliativo" que contrarresta la propagación de mosquitos

La intensa actividad de los mosquitos en los últimos meses en San Francisco mantiene en alerta a toda la población, en muchos casos ya se han registrado fumigaciones en distintos sectores para mitigar su presencia, pero ¿qué efectividad tiene?

Para entender mejor cómo se llevan a cabo estos procedimientos, Adrián Pagliano integrante de la Secretaría de Innovación, dio detalles de su efectividad, forma de trabajo y qué diferencias hay entre los bloqueos por dengue o Encefalomielitis Equina (EE).

En las últimas semanas “se están fumigando algunos barrios” de San Francisco, en este aspecto el ingeniero especialista dijo que “resulta cómodo que se fumigue, pero es un paliativo". Seguidamente afirmó: “Lamentablemente la causa de mosquitos que tenemos es por los daños ambientales que nosotros mismos cometemos”.

Efectos

Luego de señalar que la fumigación es un paliativo, Pagliano expuso que no es tan conveniencia su repitencia permanente. Por el contrario sostuvo: “Lo indicado sería no hacerlo (fumigar) porque no solo matás al mosquito sino también a otros organismos que combaten el mismo mosquito y se genera un daño ambiental grande”.

Desde la Secretaría informaron que la fumigación se hace con el mayor control ambiental posible, siguiendo las recomendaciones normativas y científicas nacionales e internacionales.

“La fumigación se hace por la EE y trabajamos con bloqueos sobre el mosquito que transmite el dengue, aunque en ambos casos son paliativos. No nos va a salvar de los mosquitos, no hay una forma segura de fumigar y eliminar a todos”, continuó el ingeniero.

Abuso

Hace tiempo que investigadores advirtieron sobre la presencia de mutaciones genéticas que hace resistentes a los mosquitos a los insecticidas más utilizados para fumigación.

“Parte de este problema es el mal uso de los insecticidas que permitieron al mosquito desarrollar cierta resistencia, lo mismo que pasa en nosotros con los medicamentos. Esto obliga a que en cada sector deban hacerse tres pasadas”, precisó.

Distintos casos

El mosquito que transmite a los caballos la EE no es el mismo que produce la enfermedad del dengue, zika o chikungunya. Su propagación también es diferente y es por ello que los procedimientos no son iguales.

En el caso de la EE la fumigación es con camiones por diferentes zonas. En cambio, en situaciones de dengue ante un caso sospechoso se practica un “bloqueo de foco”, que tiene como objetivo cortar el ciclo de transmisión de estas enfermedades.

Este accionar está dirigido a controlar la presencia del mosquito aedes aegypti -vector de estas enfermedades-, y/o la eliminación de los potenciales criaderos de larvas en la zona para evitar su posterior desarrollo.

Este mecanismo se pone en marcha a partir de la identificación de un caso sospechoso. Por eso es clave la consulta de las personas a un centro de salud ante cualquier síntoma: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, erupciones en la piel o enrojecimiento de los ojos.