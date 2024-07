Frontera “rugirá” al sonido de motores en el Encuentro de Motos Clásicas y Antiguas

Este sábado 6 y domingo 7 de julio se llevará a cabo en Frontera el 10° Encuentro de Motos Clásicas y Antiguas, un evento que reunirá a los apasionados del motociclismo de todo el país. Organizado por la Agrupación “Rugir Frontera” en colaboración con la Municipalidad de la vecina ciudad, esta edición, que se desarrolla en el Polideportivo municipal -Calle 7 al 1701-, promete ser inolvidable con una variada programación que incluye exposiciones de motos antiguas, juegos recreativos, música en vivo, ferias de artesanos y muchas otras actividades.

Los organizadores José Cortez y Ricardo Vergnano dialogaron con El Periódico para referirse al evento y destacaron las múltiples actividades que habrá pensadas para atraer no solo a los “amantes de los fierros”, sino también a las familias de toda la región.

Cortez expresó que existe una gran expectativa con respecto al evento: "Esperamos que nos acompañe el clima, porque la gente todos los años nos responde. Este es el 10° encuentro de motos que se hace en Frontera y el tercero que organizamos nosotros como agrupación 'Rugir Frontera' junto a la Municipalidad, que nos da una mano enorme".

A su turno, Vergnano añadió que todos los años buscan algo novedoso como atractivo. “Va a venir mucha gente de distintos puntos del país, ya confirmaron motoqueros de La Plata, Mendoza, Santiago del Estero. Estamos trabajando a full para que cada año este evento crezca más”.

Los integrantes de “Rugir Frontera” contaron que dedicaron más de dos meses de trabajo y esfuerzo para llevar adelante este encuentro y que, para ambos, las motos significan “una pasión y una aventura” que los hace conocer a muchísimas personas.

Novedades

Vergnano destacó luego algunas perlitas que tendrá el evento de este año, como cuatro motos de 1910, unas joyas de la historia del motociclismo, y una Harley-Davidson de 1922. Además, de las motos de los apasionados de Frontera de los años 1950 y 60.

Además, se armarán escenografías tipo taller antiguo y habrá artesanos y gastronomía.

Finalmente, los organizadores mencionaron: "La quema de la ‘moto Momo’, que hacemos por segundo año, será un momento muy especial alrededor de un gran fogón, un homenaje a los que se adelantaron en la ruta, como decimos siempre", cerraron.

Pasión por las dos ruedas y dos historias de restauradores

El Encuentro de Motos Clásicas y Antiguas de Frontera promete ser una verdadera fiesta para los amantes de las dos ruedas. Entre las decenas de motos que se exhibirán este fin de semana, se encuentran las de Ramón y Fabián, que encierran la pasión por las motocicletas antiguas, pero con relación a las historias familiares.

Ramón y su Gilera 175 Jubileo

Ramón conserva una impecable Gilera 175 cc Jubileo del año 1963 que empezó a restaurar en el 2000. La moto, con su motor italiano original, es toda una joya. "Fui consiguiendo las partes porque estaba toda desarmada. Siempre me gustaron las motos, tuve otras como una Puma 98 y una DKW, pero por la Gilera tengo un cariño especial”, explicó.

Durante la pandemia, Ramón dedicó su tiempo para llevar prácticamente a nueva su Jubileo: "La pinté, le puse llantas nuevas, le hice cromado y está prácticamente original. Le faltan algunos detalles, como el velocímetro y el manubrio que lo hice hacer a medida", dijo.

Obsesionado por los detalles, Ramón contó algo de la historia de su “fierro”. "Se la llamó Jubileo porque se fabricó el año que Gilera en Italia cumplió 50 años. Para diferenciar la moto de otros modelos, la sacaron en color naranja. En Argentina, solo se fabricó este modelo de 175 centímetros cúbicos".

Para su dueño, la Gilera 175 Jubileo es más que una simple moto. "Es una pasión. De joven siempre me gustaron las dos ruedas y Gilera tiene una historia a nivel mundial. Por ejemplo, Gilera salió seis años consecutivos campeona del mundo en las carreras de GP".

El hombre relató que disfruta exhibiendo su moto en eventos como el de Frontera. "Hay gente que le interesa. Te cuentan que su papá tenía una o que ellos anduvieron en una de jóvenes. Hay toda una historia de esta moto y más en esta zona donde hay muchos descendientes de italianos y buscaban esa y otras marcas de ese país".

Fabián y su Puma 1957: un homenaje familiar

Fabián también tiene una historia especial con su moto Puma modelo 1957, similar a la que tuvo cuando era adolescente. "Siempre me gustó porque mi viejo tenía una, y uno copia esos gustos. Pude tener una también y para mí era un fierro".

Después de muchos años, Fabián logró cumplir su sueño. En pandemia, compró su Puma 1957 totalmente desarmada y la restauró por completo. "La hice casi de cero. Fui comprando partes que me faltaban y armando como la original".

Para este restaurador, su Puma 1957 tiene un valor sentimental incalculable. "La pinté negra porque la que tuve de joven era de ese color y mi vieja la había bautizado 'la hormiga negra', entonces decidí pintarla así en honor a ella", aseguró.

El hombre contó que recibió numerosas ofertas para venderla, pero no está dispuesto a cederla: "Para mí es sagrada. La hice para mí, tiene un valor sentimental grande porque me recuerda a mi familia. No está a la venta”, subrayó con una sonrisa.

Al igual que Ramón, Fabián disfruta mostrando su moto en eventos. "Hay mucha gente a la que le gusta. Te preguntan cosas. En una oportunidad la vio un hombre con una moto cero kilómetro actual y me dijo ‘te la cambio’, pero no la vendo por nada", cerró.

Cronograma de actividades

Sábado 6

10 hs: Apertura de Exposición de Motos Clásicas y Antiguas.

13 hs: Juegos recreativos de karting.

15 hs Bandas en vivo de rock y metal: Kashmir - Most Shiny - Gérmen - Neosurch

18 hs: Quema de la moto momo.

21hs: Cena de camaradería motera.

Domingo 7

10 hs: Apertura al público.

11 hs: Caravana motera por la ciudad.

12:30 hs: Almuerzo de camaradería motera.

14 hs: Entrega de presentes y distinciones a moteros. Apertura de Feria de Artesanos, Emprendedores, Muestra de Talleres Municipales, Programa Nexo Enlace y Vivero Inclusivo.

15 hs: La Blusa, rock y blues.

16 hs: Tatto y su banda.

17 hs: Es la q' va.

18 hs: Cierre con Tumpara.

Servicio de cantina y bufet los dos días