El sanfrancisqueño Francisco Ércole se convirtió en el primer clasificado de la nueva edición de Canta Conmigo Ahora que se emite por Canal 13. El cantante llegó a los 96 puntos de 100, alcanzando el mayor puntaje de la noche.

“Buenas noches, mi nombre es Francisco, tengo 23 años , y esta noche espero hacerlos sentir vibrar, y que canten conmigo”, se presentó el joven, quien conmovió al jurado con su interpretación del tema “Sorry Seems To Be The Hardest World”, de Elton John.

Su presentación fue tan buena que emocionó al jurado y se quedó con el primer lugar clasificando a la próxima instancia del programa.

En La Mañana de El Periódico por FM 97.1, Ércole se refirió a cómo vivió ese momento: “Estoy muy contento, fue una experiencia bastante impactante que me sirvió mucho como artista y para ganar visibilidad y estar más presente”.

El cantante, que es de San Francisco pero vive en Buenos Aires desde hace unos cuatro años, contó que se encuentra estudiando Producción Musical. De hecho la música lo acompaña desde chiquito: “Mi papá era cantante, mi tía es cantante y Profesora de Música. Yo empecé a estudiar canto cuando tenía solamente 6 años y desde ahí nunca paré”.

Sobre su actualidad, manifestó que su prioridad es su carrera. “Ahora estoy enfocado en el estudio porque tengo ganas de formarme para ser productor musical. Hice ya Instrucción Artística y Cantante Profesional así que lo que estoy haciendo es presentarme en diferentes eventos mientras trabajo en mi música propia y en artista ya como productor”.

Su presentación

Respecto a lo que se vio por televisión, contó que fue un programa grabado y, sin revelar demasiados detalles, adelantó que se lo podrá ver “alguna que otra vez más”.

“Es bastante impresionante como artista estar parado frente a 100 personas del ambiente artístico, que saben de técnica, de escenografía y demás. Es impactante porque te sentís como desnudo al frente de tantas personas, sobre todo porque son personas que saben. Pero creo que lo llevé bien porque estaba tranquilo. Como pasé último ya había escuchado a todos mis compañeros, ya estaba ahí, me subí al escenario y traté de dar lo mejor”, sostuvo.

Ércole contó, además, que es la primera vez que participa de un reality y que lo que se vio anoche “es algo que está bastante orientado a lo que me gusta cantar”. “También me gustan mucho ritmos que tienen un poco mas de blues, jazz”, cerró.